Super Mario Bros. le film 2 : Un caméo du premier opus offre un remplaçant parfait à Bowser

Le film Super Mario Bros. 2 devra trouver un remplaçant pour Bowser. Heureusement, un clin d'oeil dans l'original a déjà suggéré le parfait antagoniste. Qui pourrait bien être ce nouveau méchant teinté de mystère ?

Une suite pour “Super Mario Bros.”

Le deuxième opus du film “Super Mario Bros.” se trouve face à un défi de taille : Trouver un adversaire digne de succéder à Bowser, le méchant emblématique du jeu. Une tâche d’autant plus ardue que Bowser est sans doute le vilain le plus connu de l’univers de “Super Mario Bros.”. Après une tentative de mariage forcé avec Peach et une lutte acharnée contre les alliés de cette dernière, Bowser est finalement vaincu par la princesse, Mario et Luigi. Réduit à une taille minuscule grâce à un champignon bleu, il est emprisonné dans une petite cage.

King Boo, le nouveau vilain ?

La suite de “Super Mario Bros.”, bien que non confirmée, semble inévitable au vu du succès du premier film. Toutefois, pour éviter toute redondance, il est probable que le prochain film introduise un nouveau méchant. King Boo, aperçu lors d’un caméo dans le premier film, pourrait être ce remplaçant idéal. Sa présence dans de nombreux jeux Mario, comme Luigi’s Mansion, Mario Kart, Super Princess Peach et plusieurs suites de Mario Party, le rendent reconnaissable même pour les fans occasionnels.

Une opportunité pour Luigi

L’introduction de King Boo comme nouveau méchant pourrait également être l’occasion de répondre aux critiques concernant Luigi. En effet, le premier film a été critiqué pour le peu de temps d’écran accordé à Luigi, le frère de Mario. Comme King Boo est le méchant principal de Luigi’s Mansion, son apparition dans le film pourrait permettre de mettre l’accent sur l’histoire de Luigi.