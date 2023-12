Nintendo stoppe prématurément le jeu en ligne pour Wii U et 3DS

Qu'est-ce qui serait l'exact contraire d'un miracle de Noël ?

Tl;dr Nintendo commence à limiter le jeu en ligne sur Wii U et 3DS.

La restriction a débuté avant la date annoncée d’avril.

Pretendo prévoit de rétablir les services en ligne des deux consoles.

Nintendo a fermé ses eShops 3DS et Wii U en mars dernier.

Nintendo restreint l’accès en ligne pour les Wii U et 3DS

Un changement inattendu pour les utilisateurs fidèles de Nintendo s’est produit. D’après les rapports de plusieurs utilisateurs et de médias tels que Nintendo Life, le titan japonais du jeu vidéo a commencé à restreindre la capacité des consoles Wii U et 3DS à jouer en ligne.

Une mise hors ligne anticipée

Ce changement a débuté juste avant Noël, prenant de court de nombreux joueurs. En effet, “Nintendo avait initialement déclaré que cette fermeture n’aurait pas lieu avant début avril”. Cependant, il semble que l’entreprise ait devancé son projet. Certains joueurs ne sont pas encore touchés par cette mesure : vérifiez l’accès à vos consoles pour en être sûr.

Jonathan Barrow de Pretendo, un remplacement “open-source” du réseau Nintendo, a souligné que cette restriction est la première étape d’un “déploiement lent” des plans d’avril de Nintendo. Pretendo espère finalement ramener les deux consoles en ligne.

Une fin annoncée, mais prématurée

Il convient de noter que Nintendo n’a jamais affirmé que la date de fin d’avril était définitive. Cependant, la société pourrait avoir prévenu les utilisateurs de cette fermeture anticipée. Hélas, cette annonce intervient après la fermeture des eShops 3DS et Wii U par Nintendo en mars dernier. Il n’est donc plus possible d’acheter de nouveaux jeux ni de jouer en ligne avec vos jeux existants.

En parallèle, le réseau social Miiverse de Nintendo, qui fonctionnait sur ces deux consoles, a été fermé en 2017, bien qu’une archive de posts existe toujours.