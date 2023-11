Super Mario Bros. Wonder fait chanter les manettes de votre Nintendo Switch. Une petite fonctionnalité qui gagnerait à se démocratiser.

La manette Switch Pro de Nintendo est très bonne, notamment si vous avez l’impression que les Joy-Con sont un peu petits pour vos grandes mains et/ou vos sessions de jeu les plus longues. Mais que vous préfériez la plus grande manette Switch Pro ou les petits, mais très pratiques Joy-Con, tous deux ont ceci en commun : l’absence de haut-parleurs. De fait, les sons de gameplay ne peuvent sortir que par les haut-parleurs de votre téléviseur ou la Switch elle-même. Tout du moins est-ce là ce que je pensais.

Il s’avère que la manette Switch Pro et les Joy-Con sont capables de jouer des sons, notamment de la musique, une note après l’autre. Il aura fallu plus de six ans pour que cette fonctionnalité soit découverte et c’est un certain plombier italien, très célèbre, qui nous en fait profiter.

C’est en effet grâce au jeu Super Mario Bros. Wonder, le dernier opus de la franchise Mario, que ceci est possible. La bande-son s’accorde tout à fait à l’élimination des ennemis et il y a même des éléments musicaux qui jouent certaines notes lorsque vous passez dessus. Ce sont d’ailleurs ces éléments qui déclenchent la lecture de sons sur les manettes. Lorsque vous passez dessus, les retours haptiques des Joy-Con et de la manette Switch Pro vibrent en adéquation. Ces vibrations sont synchronisées sur les notes sur lesquelles vous passez. Alors si vous avez coupé le son de votre Switch, vous pouvez entendre ces notes dans les manettes elles-mêmes.

Une petite fonctionnalité qui gagnerait à se démocratiser

C’est une fonctionnalité tout à fait minime, certes, mais très intéressante, et cela montre les capacités du module “HD Rumble” de la Switch. Certains jeux utilisent ces retours haptiques plus que d’autres (1-2-Switch surtout), mais ce serait très chouette de voir davantage de jeux faire ce que fait Super Mario Bros. Wonder. Si vous devez sans le son, au moins aurez-vous un peu du thème musical du jeu !