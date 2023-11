Neuf très bons jeux Nintendo Switch pour les plus petits

Si vous cherchez des jeux Nintendo Switch pour vos enfants, même les plus petits, voici neuf titres très intéressants, loin des cadors que sont les jeux Mario.

Avant que Barbie n’envahisse le monde sur les grands écrans, l’année 2023 faisait la part belle à un plombier italien moustachu et tous les personnages que l’on connait si. bien dans l’univers de Mario. Super Mario Bros. Le Film a introduit une très jeune génération à une licence de jeux qui brille depuis quatre décennies, conduisant de nombreux enfants à délaisser quelque peu Roblox et à opter pour la Nintendo Switch. Si vous ou vos enfants cherchez des jeux pour enfants sur la console de Big N, voici neuf titres à ne pas rater.

Animal Crossing : New Horizons

Pensez SimCity sans les désastres, taxes et autres crises sociales, et vous aurez l’idée derrière ce jeu extrêmement populaire. Dans Animal Crossing, vous construisez l’île de vos rêves avec des résidents animaux. Vous pouvez pêcher, cultiver, trouver des fossiles, découvrir la vie sauvage, créer du mobilier, aider vos voisins, etc.

Scribblenauts Showdown

Un jeu dans lequel les joueurs résolvent des énigmes grâce à un livre permettant d’invoquer tout ce à quoi ils pensent. Si cet opus est un cran en dessous des autres, c’est le seul disponible sur Switch et il est parfait pour stimuler l’imagination des plus jeunes.

New Super Lucky’s Tale

Initialement développé pour Xbox et Oculus, New Super Lucky’s Tale a été retravaillé pour la Switch. C’est un jeu simple et court, avec un gameplay parfait pour les plus petits désireux de se lancer dans les jeux de plateforme.

Nintendo Switch Sports

Wii Sports pour une nouvelle génération ! Les joueurs utilisent le gyroscope des Joy-Cons pour jouer au bowling, au badminton, au tennis, au golf et à tout un tas d’autres sports/jeux, en local ou en ligne. Et tout le monde bouge en jouant !

Blanc

Un jeu vidéo peut-il vous faire pleurer ? Les joueurs qui ont fini l’histoire de Blanc disent avoir été très émus, souvent aux larmes. Suivez les empreintes, résolvez des énigmes pour arriver à destination. Un jeu de coopération qui utilise le silence pour raconter son histoire, magnifique !

Big Brain Academy : Brain vs. Brain

Avec des niveaux de difficulté ajustables, les familles ont de quoi faire pour s’affronter en faisant travailler leurs méninges.

Kirby’s Dream Buffet

Les joueurs s’affrontent dans différents niveaux pour récolter leur quota de fruits dans des mini-jeux tous plus fous les uns que les autres. Plus vous avez de fruits, plus vous devenez gros, et plus vous êtes une cible pour vos adversaires.

Disney Illusion Island

Avec son gameplay très drôle et coloré, ce jeu Disney d’action familial repose sur la cohésion d’équipe. Vous devez aider des créatures à trouver des livres mystérieux pour que leur village reste prospère. Vous pouvez définir la difficulté à loisir, jusqu’à rendre chaque personnage invincible, et il y a de nombreuses possibilités dans les contrôles pour convenir aux plus jeunes.

Game Builder Garage

Si vos enfants n’aiment pas les jeux vidéo qu’ils ont, laissez-les concevoir le leur. Ce jeu traverse les différents aspects de la conception d’un jeu vidéo pour permettre de réaliser tout un tas de jeux très différents.