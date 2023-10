Nintendo confirme (enfin) le changement de doubleur pour Mario et Luigi. Une nouvelle ère, assurément.

Plusieurs semaines après que Nintendo révélait que Charles Martinet ne doublerait plus Mario, l’entreprise japonaise a confirmé l’identité de l’acteur qui prêtera désormais sa voix au plus célèbre des plombiers pour les opus à venir. Kevin Afghani sera la nouvelle voix de Mario et Luigi dans les jeux de la franchise culte de Nintendo.

“Incroyablement fier d’avoir doublé Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Wonder“, déclarait Kevin Afghani, jusqu’à présent connu pour être la voix d’Arnold dans Genshin Impact, sur X, anciennement Twitter. “Merci à Nintendo de m’avoir invité dans le Royaume des Fleurs !” Nintendo a confirmé à Polygon que Kevin Afghani allait doubler les personnages et qu’il aura l’honneur d’être le premier acteur à incarner Mario Éléphant.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom! — Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023

Des fans avaient remarqué quelque chose de différent avec la voix de Mario lorsque le premier trailer de Super Mario Bros. Wonder, qui sera disponible le 20 octobre prochain, avait été publié cet été. Ils avaient aussi constaté une différence dans la voix de Wario dans un clip de WarioWare: Move It! On ne sait cependant pas, à l’heure actuelle, qui prête sa voix au rival de Mario dans ce jeu.

Une nouvelle ère, assurément

C’est à Charles Martinet, 67 ans, que l’on devait les “wahoo!” et “here we go!” de Mario depuis plus de vingt ans dans les jeux et depuis 1991 sur les nombreux salons. Ce grand homme a aussi interprété plusieurs autres personnages dans l’univers Mario durant cette période, parmi lesquels Luigi, Wario, Waluigi, Baby Luigi et Baby Mario.

Mais que la décision d’arrêter fut celle de l’acteur ou de Nintendo, il était, à l’évidence, temps de changer. Charles Martinet continuera de travailler avec Nintendo en tant qu'”embassadeur Mario”, “continuant d’arpenter le monde pour partager la joie de Mario”.