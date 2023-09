La Nintendo Switch Mario Red Edition sera disponible le mois prochain. Big N met le paquet, cette année, autour de Mario.

Nintendo a annoncé tout récemment sa toute dernière Switch édition spéciale en date, une version qui fera assurément plonger les fans de la marque dans la nostalgie. Cette nouvelle variante a été baptisée Mario Red Edition et rend évidemment hommage à l’un des personnages de jeux vidéo les plus populaires de Nintendo, et du monde entier.

La Nintendo Switch Mario Red Edition sera disponible le mois prochain

Dans la boîte, une console, un dock et des Joy-Con, tous dans la couleur rouge emblématique du plombier. Sur l’arrière du dock, une petite silhouette de Mario en plein saut. Et il y a même quelques touches de doré, par la représentation de pièces dissimulées à l’intérieur. Le résultat est très réussi, et pour le moins flashy, diront certains.

Ce nouveau design n’est proposé que sur le modèle OLED de la console, ce qui est était attendu. La version OLED de la Switch est le modèle le plus haut de gamme de l’entreprise et nous avons déjà eu droit à plusieurs éditions spéciales similaires récemment. Nintendo est connu pour commercialiser des consoles répondant ainsi aux couleurs de certains jeux et avec la sortie très attendue de Super Mario Bros. Wonder prévue pour octobre, il n’est pas surprenant, finalement, de voir apparaître ce joli buzz aux couleurs de Mario.

Big N met le paquet, cette année, autour de Mario

Par ailleurs, comment ne pas se souvenir de la sortie de Super Mario Bros. le film en avril dernier. Autrement dit, cette année 2023 est une grande année pour Mario et ses compères. La Nintendo Switch Mario Red Edition sera disponible à la vente sur le site officiel Nintendo Store et chez le revendeur américain Best Buy. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes, au tarif de 349,99 $, soit le même prix que le modèle OLED standard. Les livraisons sont attendues pour le 6 octobre prochain.