Charles Martinet, la voix de Mario, raccroche la moustache après presque 30 ans de bons et loyaux services

Si le monde du jeu vidéo est un monde qui évolue assez rapidement, certaines licences parviennent à traverser les générations, et avec elles, certains grands noms semblent immortels. C’est le cas de la franchise mondialement connue Mario et de celui qui prête sa voix au plus célèbre des plombiers, Charles Martinet. Malheureusement, toutes les bonnes ont une fin, et il est aujourd’hui venue l’heure de la retraite.

Après avoir doublé le personnage emblématique Mario ces 27 dernières années, Charles Martinet a décidé de raccrocher. Il ne doublera plus le plombier, Nintendo en a fait l’annonce via un tweet tout récemment. Charles Martinet ne s’éloigne cependant pas franchement de l’univers Mario puisqu’il va endosser un tout nouveau rôle, celui d'”Ambassadeur Mario”, qui le verra “continuer d’arpenter le monde entier pour partager la joie de Mario”, explique l’entreprise japonaise. Nul ne sait cependant qui le remplacera au doublage du personnage. Nintendo a aussi annoncé qu’il y aura bientôt un message vidéo avec Charles Martinet et le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, dans quelque temps.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

Bien que la majorité des joueurs ont certainement découvert la voix de Charles Martinet avec Mario 64, il avait été embauché, à l’origine, en 1991 pour doubler le modèle 3D interactif du plombier sur des salons. Il avait aussi prêté sa voix dans Mario Teaches Typing, en 1994, ainsi que dans le jeu de flipper Mario de 1992. Après son travail sur Mario 64, Charles Martinet nous faisait aussi profiter de ses talents pour Luigi, Wario, Waluigi et d’autres personnages Nintendo au fil des années. Il avait même eu, bien plus récemment, quelques rôles cameo dans Super Mario Bros. le film, dans lequel Mario était doublé par Chris Pratt.

Qui pour le remplacer ?

On ne sait pas vraiment quel jeu Mario sera le dernier de Charles martinet, mais certains fans ont l’impression que certains sons de ce personnage emblématique sont différents dans les premiers éléments de Mario Wonder et WarioWare: Move It.