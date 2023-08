Nintendo signe un premier trimestre record grâce à Zelda et au film Mario. Big N pourra-t-il maintenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année ?

Nintendo vient d’annoncer son plus gros premier trimestre de tous les temps grâce aux ventes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Super Mario Bros. Movie. L’entreprise a gagné environ 1,3 milliard de dollars avec des ventes à hauteur de 3,2 milliards de dollars, faisant bien mieux que son précédent premier trimestre record (1 milliard de dollars), en 2020, comme l’indique Big N dans son rapport de présentation des résultats financiers.

Ces chiffres sont impressionnants. Dans le monde entier, 168,10 millions de personnes ont vu le film Super Mario Bros., rapportant à l’entreprise environ 1,349 milliard de dollars à l’entreprise au 26 juillet, un record pour un film adapté d’un jeu vidéo et le deuxième plus gros chiffre pour un film d’animation.

Dans le même temps, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’est écoulé à 18,51 millions de copies depuis son lancement en mai, tandis que Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à 1,67 million d’unités le trimestre dernier. “La vente directe de ce seul jeu [Zelda] constitue environ la moitié des logiciels maison vendus durant cette année fiscale”, déclare Nintendo.

Les ventes de Switch sont aussi en augmentation par rapport au même trimestre de l’année dernière – 3,91 millions d’unités contre 3,32 millions l’année dernière -, avec 2,83 millions qui sont des modèles OLED. Cette augmentation s’explique certainement grâce à Zelda, les joueurs ayant voulu une nouvelle ou une meilleure console pour jouer au jeu. Big N a aussi souvent répété que son objectif est de placer plus d’une Switch dans chaque foyer. Au début de l’année fiscale, Nintendo qualifiait ses prévisions de ventes de 15 millions de consoles Switch d'”un peu exagérées”, mais le géant pourrait atteindre ce chiffre à la fin de l’année.

Big N pourra-t-il maintenir ce rythme jusqu’à la fin de l’année ?

Ceci étant dit, il devrait être difficile pour Nintendo de maintenir ce rythme. Parmi les jeux à venir, Super Mario Bros Wonder (le 20 octobre), Detective Pikachu Returns (le 6 octobre), WarioWare: Move It! (le 3 novembre) et Super Mario RPG, avec des graphismes améliorés, le 17 novembre. Aucun titre du calibre de Breath of the Wild, certes, et les ventes de ce jeu (et les profits réalisés avec le film Mario) vont nécessairement diminuer.

La Switch, de son côté, a désormais six ans, et Nintendo n’a pas encore annoncé sa remplaçante. Des rumeurs semblent indiquer l’arrivée d’une Switch nouvelle génération en 2024, mais ce n’est que pure spéculation à ce stade.