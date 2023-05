The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom réalise des ventes records

La suite directe de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch s'est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en trois jours.

En seulement trois jours, plus de 10 millions d’exemplaires de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont été vendus au niveau mondial. L’action-RPG en monde ouvert devient ainsi le jeu le plus rapidement vendu de l’histoire de la saga. Il s’agit également du jeu le plus rapidement vendu sur Nintendo Switch en Europe, et le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en Europe.

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom has sold over 10 million copies worldwide in its first three days, becoming the fastest-selling game in the history of The Legend of Zelda series. Thanks to those already enjoying Link’s latest adventure! pic.twitter.com/ALQJ6KqbcL — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 17, 2023

En France, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom enregistre également ces trois records. Avec plus de quatre millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, il s’agit également du jeu Switch et du jeu Nintendo le plus rapidement vendu, toutes consoles confondues, sur ce territoire. De plus, 2,24 millions d’exemplaires se sont écoulés au Japon.

Nintendo savoure le succès commercial de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Stephan Bole, président de Nintendo of Europe, a déclaré :

Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records. Nous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations, au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule.

Devon Pritchard, vice-président exécutif des ventes, du marketing et de la communication chez Nintendo of America, a ajouté :

De nombreux joueurs reviennent à Hyrule avec tous ses nouveaux mystères et possibilités, et avec le lancement record de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, nous sommes impatients de voir ce qu’ils créeront dans le jeu et les histoires qu’ils partageront ensuite. Nous sommes reconnaissants envers tous nos fans qui ont montré leur passion pour The Legend of Zelda au fil des ans, et ces chiffres de vente pour le dernier volet continuent de montrer la forte dynamique de la franchise et de la Nintendo Switch cette année.

Plongez dans l’inconnu avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, les joueurs peuvent choisir leur propre chemin à travers les immenses terres d’Hyrule et parmi les mystérieuses îles volantes dans le ciel. De nouvelles destinations, de nouveaux dangers, des énigmes et des environnements inédits feront appel à leur ingéniosité et à leur créativité. Ces derniers devront par ailleurs maitriser les nouveaux pouvoirs de Link pour repousser les forces maléfiques qui menacent le royaume.