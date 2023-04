The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et la menace du roi démon Ganondorf

Découvrez la vérité derrière l'événement catastrophique qui a plongé le royaume d'Hyrule dans le chaos avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite directe de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, les joueurs pourront de nouveau suivre le chemin qu’il souhaite. Que cela soit en parcourant les immenses terres d’Hyrule et les mystérieuses îles volant dans les cieux infinis, ils pourront découvrir de nouvelles destinations, de nouveaux périls, de nouveaux panoramas, de nouveaux ennemis, mais également de nouvelles énigmes, tout en croisant des têtes familières ainsi que certaines inédites.

Saurez-vous maîtriser le pouvoir des nouvelles capacités de Link, et grâce à elles repousser les forces maléfiques menaçant le royaume ? À vous de créer votre aventure, dans un monde où vous donnez libre cours à votre imagination. Les terres et les cieux d’Hyrule vous attendent !

Un troisième trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 12 mai prochain avec une édition collector et des accessoires aux couleurs de la licence pour la console hybride de Nintendo. A noter qu’une Nintendo Switch OLED collector en édition limitée sortira d’ici la fin de la semaine prochaine.

Pour mémoire, les précédentes bandes-annonces de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se concentraient sur les pouvoirs et les nouveaux mécanismes de déplacement de Link, ainsi que sur certains des changements majeurs qui seront introduits, notamment la façon dont le jeu de Nintendo aborde la question controversée de la durabilité des armes.