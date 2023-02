The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera plus sombre que Breath of the Wild

Link va devoir protéger le royaume d'Hyrule en affrontant des forces maléfiques.

Né d’idées de DLC pour Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s’inspire de nombreux jeux à monde ouvert comme Red Dead Redemption 2 à en croire le responsable de la création de Zelda, Eiji Aonuma.

Dans cette suite très attendue sur Nintendo Switch, c’est à vous de décider du chemin que vous voulez suivre à travers les immenses terres d’Hyrule et les vastes cieux qui les surplombent. Saurez-vous maîtriser la puissance des nouvelles capacités de Link pour lutter contre les forces maléfiques qui menacent le royaume ?

A noter que la nouvelle quête de Link va amener le chevalier hylien à découvrir des armes encore jamais vues dans la licence de Nintendo ainsi que mystérieux véhicules…

Un deuxième trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 12 mai prochain.

Une édition collector pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

En plus de l’édition standard de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Nintendo proposera une édition collector composée d’un recueil d’illustrations, un steelbook, un poster métallique ICONART et un ensemble de quatre pin’s. En prime, un nouveau amiibo Link sera également commercialisée à la même période. En le scannant, ce dernier permettra de recevoir des armes, des matériaux ainsi qu’un tissu spécial pour la paravoile.