The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom mise sur l’imagination et la créativité des joueurs

Eiji Aonuma présente les nouveaux pouvoirs de Link dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l'exclusivité Switch de Nintendo.

Attendu pour le 12 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ramènera les joueurs sur une terre familière, à savoir le vaste monde d’Hyrule, mais avec de nouveaux secrets à découvrir comme par exemple des îles célestes. Pour cette nouvelle aventure qui s’annonce plus sombre que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Link disposera notamment d’un nouvel ensemble de capacités qu’il pourra utiliser en exploration et en combat.

La première nouvelle capacité est Rétrospective : Link peut remonter le cours des événements en ce qui concerne des objets spécifiques dans le monde d’Hyrule. Elle permet par exemple d’inverser la trajectoire d’un gros rocher tombé d’une île céleste pour le transformer en un ascenseur de fortune vers la zone flottante.

La deuxième nouvelle capacité est Amalgame : Link peut fusionner des armes avec d’autres armes, ainsi qu’avec d’autres objets différents, pour créer de nouvelles armes aux effets uniques. Par exemple, une fourche peut être combinée à un bâton pour créer une arme incroyablement longue et tranchante ou encore la fusion d’un bâton et d’un rocher peut donner vie à un objet ressemblant à un marteau.

La troisième nouvelle capacité est Emprise : Link peut construire des véhicules à partir de divers objets trouvés dans Hyrule. Par exemple, en combinant des rondins avec deux ventilateurs, il est possible d’explorer le monde ouvert de Tears of the Kingdom avec un bateau et traverser une étendue d’eau. Il y a également la possibilité de fabriquer un véhicule à roues ressemblant à une voiture et un autre qui vole dans le ciel.

La quatrième nouvelle capacité est Infiltration : Link peut traverser un plafond au-dessus de lui et ressortir de l’autre côté. Elle peut être utilisée pour atteindre le sommet des montagnes sans avoir à les escalader méticuleusement tout en préservant son endurance.

Une Nintendo Switch OLED collector en édition limitée pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

La console hybride de Nintendo dans son modèle OLED va s’offrir une version collector aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui sera commercialisée le 28 avril prochain. Bien qu’elle ne contiendra pas le nouvel opus de la célèbre licence Zelda, elle arborera des éléments visuels issus de Tears of the Kingdom, dont notamment le légendaire blason d’Hyrule sur la partie avant de la station d’accueil.

A noter que deux accessoires (une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport Nintendo Switch) ornés d’éléments graphiques issus de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom seront proposés à l’unité dès la sortie du jeu.