Detective Pikachu Returns : une nouvelle enquête pour la souris électrique de Pokémon

The Pokemon Company et Game Freak dévoilent Detective Pikachu Returns sur Nintendo Switch.

Avec Detective Pikachu Returns, les fans de la licence Pokémon vont pouvoir découvrir les origines du grand Détective Pikachu alors qu’il s’associe avec le jeune Tim Goodman pour élucider les étranges incidents qui se produisent à Ryme City :

Dans cette ville dynamique, les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Elle abrite d’ailleurs un Pikachu bourru et caractériel, mais curieusement attachant. Ce fervent amateur de café est aussi, selon ses dires, un grand détective. Préparez-vous à suivre les mystérieuses aventures de Tim et de Pikachu, son associé volubile. Ils forment une équipe de fins limiers comme seul le monde des Pokémon sait en produire.