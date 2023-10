Les services en ligne Nintendo 3DS et Wii U seront fermés en avril 2024. La fin d'une époque, assurément.

Après avoir fermé les eShop 3DS et Wii U il y a quelques mois, Nintendo se prépare à fermer les services en ligne pour ces consoles. Cette opération aura lieu “au début du mois d’avril 2024″, selon son annonce officielle. Cela mettra donc un terme aux fonctionnalités multijoueur, ainsi qu'”au jeu coopératif en ligne, aux classements en ligne et à la distribution des données”, écrit Nintendo. Le Badge Arcade de Big N, qui permettait aux utilisateurs de décorer l’écran d’accueil de leur Nintendo 3DS va aussi disparaître. La date précise n’a pas encore été arrêtée et Nintendo explique qu’il pourrait même arrêter ces services “plus tôt que prévu”.

La majorité du jeu en ligne sur ces consoles va donc s’arrêter, mais l’entreprise continuera d’exploiter le service de stockage dans le cloud Pokémon Bank, bien que “celui-ci puisse aussi être arrêté dans le futur”, précisait Nintendo. Par ailleurs, vous pourrez toujours retélécharger des jeux achetés précédemment et récupérer des patches “pendant un certain temps”, selon une FAQ. Nintendo avait fermé le jeu en ligne pour les versions Wii U de Mario Kart 8 et Splatoon en mars 2023 pour résoudre des problèmes techniques, et ne les avait rétablis qu’en août dernier.

La fin d’une époque, assurément

Enfin, bien que les fonctionnalités SpotPass disparaitront aussi, les liens StreetPass dans l’écosystème 3DS continueront de fonctionner tant que vous pourrez trouver un autre joueur qui en a un. “Par exemple, vous pourrez utiliser StreetPass dans StreetPass Mii Plaza, qui est préinstallé sur les machines Nintendo 3DS, mais vous ne pourrez plus utiliser les fonctionnalités basées sur les communications en ligne (comme la réception de nouveaux contenus dans Puzzle Swap).”

La console Wii U fut commercialisée en 2012 et sa production avait cessé en 2017, devenant l’une des consoles les moins vendues de l’histoire de la marque. La 3DS, lancée en 2010 et arrêtée en 2020, fut un bien plus grand succès. Le Nintendo Network, arrivé en 2012, offrait des services en ligne aux deux appareils.