Elon Musk sommé de témoigner dans l’enquête de la SEC sur sa prise de contrôle via Twitter

Le magnat de la technologie sous pression

Après un verdict préliminaire rendu en décembre, Elon Musk, le célèbre patron de X (anciennement Twitter), a été mis en demeure par un juge fédéral de respecter la convocation de la “U.S. Securities and Exchange Commission” (SEC) et de témoigner à nouveau, selon les informations rapportées par Reuters.

Une semaine pour agir

Selon cet ordre, rendu dans un tribunal californien, Elon Musk et la SEC ont maintenant une semaine pour convenir d’un lieu et d’une heure pour sa comparution, sinon ceux-ci seront fixés pour eux. La SEC enquête depuis 2022 sur l’achat d’actions X par Musk, inquiétant notamment de la latence de sa divulgation.

Un contretemps marqué

Cela intervient alors que Musk n’a pas témoigné comme prévu en septembre et a ensuite refusé de se présenter à une interview reprogrammée. En conséquence, la SEC a intenté une action en justice. Musk a tenté de contester cette convocation en prétendant qu’elle sollicite des informations sans pertinence et représente une forme de “harcèlement” selon lui, d’autant plus qu’il a déjà été interrogé à deux reprises par la SEC.

La riposte de la cour

Cependant, la SEC soutient qu’il a obtenu de nouveaux documents en relation avec l’enquête et a d’autres questions pour le propriétaire de X. Par ailleurs, Elon Musk a soutenu que la convocation dépassait l’autorité de la SEC, car elle a été émise par un membre du personnel nommé par le Directeur de l’Enforcement de la SEC. L’argument a été balayé par le juge fédéral Laurel Beeler, qui a estimé que la convocation était bel et bien appropriée.