Vladimir Poutine félicite Elon Musk mais sonne l’alerte sur la régulation de l’IA

Un dialogue qui fait des vagues

Dans une conversation profonde et captivante diffusée plus tôt cette semaine, comme un jeu d’échecs intellectuel, Tucker Carlson a posé des questions stratégiques à Vladimir Poutine, le chef d’État russe, principalement sur Elon Musk, célèbre PDG de la tech milliardaire.

Elon Musk : Génie non contrôlé ?

Poutine a manifesté une grande admiration pour Musk, reconnaissant son intelligence, et citant notamment les récents rapports faisant état de l’implantation réussie du chip Neuralink d’Elon Musk chez l’homme. Cependant, il s’est montré réservé quant à l’autonomie totale du milliardaire. « Je pense qu’il n’y a pas d’arrêt pour Elon Musk. Il fera comme il le juge bon », a déclaré Poutine, soulignant toutefois que « ce processus [IA et Neuralink] doit être formalisé et soumis à certaines règles ».

Risque d’un monde dominé par l’IA

Poutine a poursuivi la discussion en établissant une comparaison entre le développement incontrôlé de l’IA et les menaces représentées par la poudre à canon et les armes nucléaires. Il a avancé que la recherche en génétique ou en intelligence artificielle est actuellement impossible à arrêter, mais que l’humanité devra inévitablement chercher à réguler ces développements.

Un avis partagé par d’autres acteurs du tech

La position de Poutine sur l’IA n’est pas isolée. Elon Musk lui-même et d’autres acteurs influents du Tech, comme Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, et Bill Gates, PDG de Microsoft, ont exprimé publiquement leurs préoccupations sur l’IA. Ils ont appelé à « Mettre en pause les expériences IA géantes » jusqu’à ce qu’un cadre réglementaire adapté soit mis en place.

Législateurs à l’œuvre

Les institutions législatives aussi commencent à se saisir de ce sujet. L’année dernière, le Parlement européen a voté majoritairement pour la discussion de la « Loi sur l’IA », qui vise à prévenir les usages abusifs de l’IA, dont le profilage comportemental et la collecte de données faciales.