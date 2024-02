Gina Carano assigne Disney en justice pour son licenciement de Star Wars, Elon Musk finance le procès

Gina Carano a entamé une procédure judiciaire contre Disney, affirmant que son licenciement de The Mandalorian était une forme de discrimination basée sur ses opinions politiques. Ces allégations vont-elles bouleverser la politique de Disney ?

Tl;dr Gina Carano attaque Disney en justice pour licenciement discriminatoire.

Elle affirme que ses publications politiques controversées ont entraîné son renvoi.

Elon Musk finance les frais juridiques de Carano.

L’actrice réclame au moins 75 000 $ de dommages-intérêts punitifs.

Une poursuite judiciaire pour discrimination

Gina Carano, l’actrice bien connue pour son rôle de Cara Dune dans la série à succès The Mandalorian, a engagé une action en justice contre Disney. Selon Carano, son licenciement en février 2021 était un acte de discrimination basé sur ses opinions politiques.

Des publications politiques controversées

L’actrice affirme que ses publications politiques sur les réseaux sociaux, jugées controversées, sont à l’origine de son renvoi. Carano soutient que ses propos et publications ont été déformés, car ils n’étaient pas “en accord avec le récit acceptable de l’époque“.

Le soutien financier d’Elon Musk

Elon Musk, le célèbre entrepreneur et fondateur de SpaceX, finance les frais juridiques de Carano, conformément à sa promesse d’assumer les frais juridiques de toute personne affirmant avoir été discriminée en raison de son activité sur Twitter.

Des accusations de licenciement abusif et de discrimination sexuelle

En plus de ses accusations de discrimination politique, Carano accuse également Disney de licenciement abusif et de discrimination sexuelle. Elle réclame au moins 75 000 $ de dommages-intérêts punitifs et espère obtenir une ordonnance du tribunal qui forcerait Lucasfilm à la réintégrer.