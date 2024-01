Elon Musk annonce la première implantation réussie d’une puce cérébrale Neuralink dans un être humain

Selon les dires du milliardaire, le concerné se rétablit bien.

Le futur est souvent considéré comme le berceau de l’inconnu et de l’incroyable. C’est le cas, selon Elon Musk, puisqu’il a déclaré que le premier patient humain a reçu un implant cérébral de Neuralink et “se rétablit bien” après l’intervention.

Neuralink, n’ayant pas hésité à franchir les frontières du possible, cherche à créer des interfaces cerveau-ordinateur (BCI). Il s’agit d’un domaine d’exploration scientifique audacieux où l’enjeu premier est de permettre à des individus de contrôler des éléments tels que le curseur ou le clavier d’un ordinateur par la seule force de leur pensée.

“Les personnes qui sont quadriplégiques suite à une blessure des cordes spinales cervicales ou à une sclérose latérale amyotrophique (SLA) pourraient bénéficier de cette technologie”, a déclaré l’entreprise.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024