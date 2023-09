Neuralink ouvre les candidatures pour ses premiers implants neuronaux humains. Les patients souffrant de quadriplégie peuvent se porter volontaires.

La société Neuralink d’Elon Musk, qui travaillent sur une interface cerveau-ordinateur (BCI) expérimentale N1, a annoncé qu’elle venait d’ouvrir les candidatures pour sa toute première étude sur l’homme, baptisée Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME). Cette annonce survient presque un an après le dernier événement de présentation publique, quatre mois après le prévisionnel d’Elon Musk, et environ un mois seulement après son concurrent Synchron.

Neuralink ouvre les candidatures pour ses premiers implants neuronaux humains

Selon l’annonce de l’entreprise, l’étude PRIME “vise à évaluer la sécurité de notre implant (N1) et du robot chirurgical (R1) ainsi que les fonctionnalités initiales de notre BCI pour permettre aux gens souffrant de paralysie de contrôler des appareils tiers avec leur pensée.” De fait, cette étude cherche principalement “celles et ceux qui sont atteints de quadriplégie due à une blessure de la moelle épinière cervicale ou une sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)”, malgré les déclarations répétées et non fondées d’Elon Musk que cette technologie sera utile pour des applications transhumanistes comme apprendre le Kung Fu depuis une carte SD, charger sa conscience sur le web ou contrôler des appareils électroniques dans votre maison connectée par la pensée.



En vérité, ce dernier point est un objectif réel tant par l’entreprise que la technologie. Les BCI servent de pont entre l’esprit humain et les machines, convertissant les signaux électriques analogiques de nos cerveaux en signaux numériques que les machines comprennent. Le système N1 de Neuralink utilise un jeu d’électrodes de Utah Array fines que des cheveux, contrairement à Stentrode de Synchron, qui doivent être installées via une chirurgie robotisée (réalisée par le robot chirurgien R1 de Neuralink). Ces électrodes sont placées sur le cortex moteur du patient pour enregistrer et transmettre les impulsions électriques produites par cette zone du cerveau à une app dédiée qui les interprètent en commandes pour l’ordinateur. “L’objectif initial de notre BCI est de permettre aux patients de contrôler un curseur ou un clavier via leur seule pensée”, peut-on lire dans le communiqué.

Les patients souffrant de quadriplégie peuvent se porter volontaires

Neuralink travaille sur le système N1 depuis 2017, ce fut l’une des premières sociétés de l’industrie à se lancer dans le développement d’un BCI commercial. Cependant, les efforts de Neuralink ont été freinés l’année dernière, l’entreprise ayant été accusée de faire souffrir inutilement des animaux et d’avoir causé la mort de nombre d’entre eux, ce qui a conduit l’USDA à mener une enquête pour cruauté animale et la FDA à refuser sa demande de tests sur l’homme. L’étude PRIME est menée sous la protection de l’Investigational Device Exemption (IDE), que la FDA a accordée à Neuralink en mai dernier.