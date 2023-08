Elon Musk confirme que les appels vidéo arrivent sur X. La transition est lancée, X va devenir une plateforme à tout faire.

La PDG de X, anciennement Twitter, Linda Yaccarino, a confirmé que les appels vidéo vont arriver sur la plateforme. Dans une interview donnée à Sara Eisen de CNBC, elle déclare : “Bientôt, vous pourrez passer des appels vidéo sans avoir à donner votre numéro de téléphone à qui ce soit sur la plateforme.” Un exemple supplémentaire de la mission entreprise par Elon Musk et elle de faire de X une “application à tout faire”, avec des vidéos longues, de paiements et des abonnements pour les créateurs.

Cette annonce fait suite à un tweet pour le moins intriguant d’une designer de X, Andrea Conway : “Just called someone on X”, publiait-elle, avec pas moins de quatre emoji “tête qui explose”. Cette publication ne précisait pas s’il s’agissait d’appel audio ou vidéo, mais désormais, on sait qu’il s’agit de la deuxième option.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023

On ne sait pas encore, par contre, comment les appels vidéo de X viendraient répondre à un besoin des utilisateurs : le marché est déjà pour le moins saturé avec des solutions comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime et d’autres. Mais pour refaçonner l’entreprise, Elon Musk et Linda Yaccarino voit désormais cette plateforme comme allant bien plus loin que les tweets, avec des media, des communications et des paiements, de formes diverses et variées.

“Au cœur de ce changement de nom, X, nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit de se développer dans sa propre place centrale, alimentée par la liberté d’expression, où tout le monde peut se rassembler en temps réel”, expliquait Linda Yaccarino. “Et je veux revenir là-dessus une seconde parce que ‘en temps réel’ est ce qui est vraiment important pour l’éclat de X et la manière dont les gens interagissent avec. Et aujourd’hui, tout se retrouve dans une seule et même interface.”

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PL pic.twitter.com/v4xr9IH5X0 — CNBC (@CNBC) August 10, 2023

Les vidéos longues furent la première incursion dans cet inconnu. L’entreprise avait ajouté un avantage exclusif aux abonnés Twitter Blue en mai dernier permettant à ces derniers d’envoyer des vidéos pouvant durer jusqu’à deux heures. Apple fut l’un des premiers à en profiter en publiant l’intégralité du premier épisode sur la plateforme. X a aussi récemment commencé à payer les créateurs de contenu avec suffisamment d’abonnés. L’un d’entre eux affirme même avoir reçu 24 000 $.

Linda Yaccarino a aussi fait référence à des commentaires précédents évoquant X en tant que plateforme de paiement. “Les paiements : il y a beaucoup à discuter sur le sujet”, déclarait-elle. “Les paiements entre un ami et vous ou entre l’un de vos créateurs et vous. Il se passe actuellement beaucoup de choses avec ce changement d’identité – une véritable libération de Twitter. Une libération qui nous a permis de nous affranchir de notre héritage et de repenser, de réimaginer comment chacun, comment tous ceux qui écoutent, tous ceux regardent aux quatre coins du globe, cela va changer la manière dont nous nous rassemblons, dont nous faisons tout passer sur une seule plateforme.”