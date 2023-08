Plongée dans le futur : ce que réserve la nouvelle génération d’Apple AirPods

Apple travaille sur une nouvelle génération d'AirPods. Ce n'est pas un secret. Mais à quoi faut-il s'attendre ?

Apple travaille sur une nouvelle génération d’AirPods, avec une mise à jour du casque AirPods Max et une version plus abordable des AirPods qui serait proposée au tarif de 99 $. C’est tout du moins ce qu’avance l’analyste Ming-Chi Kuo, souvent très au fait de ce genre de choses. La dernière génération d’AirPods date d’octobre 2021. Les écouteurs étaient plus compacts et compatibles avec l’audio spatial et le Dolby Atmos. À quoi faut-il s’attendre pour la prochaine ?

Les prochains AirPods seraient centrés sur l’accessibilité et la santé

Selon Bloomberg, Apple explorerait des fonctionnalités autour de la santé et la température, ainsi qu’une transition vers l’USB-C pour se mettre en conformité avec l’Union Européenne. Un modèle plus abordable ferait aussi son apparition.

Concernant la santé, il pourrait y avoir une fonctionnalité de test, pour évaluer la qualité d’écoute de l’utilisateur et potentiellement détecter d’éventuels soucis d’audition. La firme de Cupertino réfléchirait aussi à la possibilité de faire de ses AirPods une aide auditive, maintenant que la FDA permet aux fabricants de développer et fournir de tels produits plus facilement.

En outre, les nouveaux modèles AirPods Pro et Max s’intègreraient avec le très attendu Vision Pro et profiteraient certaines fonctionnalités améliorées d’iOS 17.

Quand sortiront ces nouveaux AirPods ?

Selon Ming-Chi Kuo, les nouveaux AirPods Pro et la version “lite”, ou du moins plus abordable, devraient arriver durant le second semestre 2024, ou le premier semestre 2025. Toujours selon l’analyste, Hon Teng devrait prendre le relais de Goertek en tant que fabricant principal des AirPods, ce qui permet notamment l’existence de ce modèle plus abordable.

Quoi qu’il en soit, ce serait un changement d’importance dans la chaîne d’approvisionnement dans la mesure où Goertek, spécialiste des composants audio, fabrique aussi pour Sony, Samsung et Microsoft. Il est aussi très probable que ce nouveau modèle d’AirPods soit assemblé par Luxshare ICT et Hon Teng. Le premier aiderait aussi à l’assemblage du Vision Pro.

Quelles autres fonctionnalités attendre de ces AirPods nouvelle génération ?

Durant la WWDC 2023, Apple a annoncé plusieurs améliorations pour le logiciel des AirPods, dont le mode audio adaptatif, qui mélange réduction de bruit et transparence pour une meilleure expérience d’écoute, en identifiant les distractions et en les annulant, tout en permettant à l’utilisateur de rester conscient de leur environnement. Il y avait aussi l’écoute en temps réel, pour activer automatiquement le mode transparence quand les AirPods détectent des dialogues. Les utilisateurs peuvent écouter et parler sans devoir ajuster le volume de leur appareil.

Outre ces nouveautés, Apple affirme avoir mis l’accent sur les fonctionnalités transverses et la connectivité entre ses produits. Les utilisateurs pourront passer de leur iPhone à leur Mac sans le moindre souci avec les prochains AirPods.

L’introduction de l’USB-C et un potentiel tarif d’entrée de 99 $ pourraient permettre de rendre les AirPods plus accessibles aux fans de la marque à la pomme. De nombreux détails restent encore inconnus, d’autres à confirmer, mais cette nouvelle génération devrait être très intéressante. À suivre !