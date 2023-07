L'iPhone 15 Pro avec des bords plus fins encore, un châssis en titane et une recharge via USB-C ? Rendez-vous en septembre pour tout savoir de cette nouvelle génération.

Chaque semaine qui passe nous rapproche un peu plus de découvrir l’iPhone 15 dans ses moindres détails. Le grand jeu des rumeurs et prédictions a démarré dès le lendemain de l’officialisation de l’iPhone 14, mais depuis quelque temps, les fuites se sont plus précises et l’on en sait aujourd’hui un peu plus concernant jusqu’à l’épaisseur des bords et le port de recharge. Et aujourd’hui, un nouveau lot d’informations arrive.

Si l’on en croit le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, les iPhone 15 de base et Plus diraient adieu à l’encoche pour accueillir la Dynamic Island, introduite avec l’iPhone 14 Pro. Les iPhone 15 Pro et Pro Max, eux, afficheraient même un tout nouveau design, avec un moulage basse pression (LIPO) permettant de réduire encore les bords de l’iPhone de 2,2 mm à 1,5 mm. Apple avait utilisé le processus LIPO pour la première fois dans sa Watch Series 7.

L’iPhone 15 pourrait aussi enfin se débarrasser de son port Lightning, lui préférant l’USB-C, ce qui permettrait de limiter le nombre de câbles à trimballer avec soi. Si ce changement n’arrive pas avec cette génération, il arrivera probablement l’année prochaine. En effet, l’année dernière, l’Union Européenne a annoncé que tous les smartphones et tablettes vendus sur le vieux continent devront être équipés d’un port de recharge USB-C à partir de 2024. Le Parlement Européen qualifie cette mesure, qui sera étendue aux ordinateurs portables dans deux ans, de “bénéfique pour l’environnement et les consommateurs”.

Rendez-vous en septembre pour tout savoir de cette nouvelle génération

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus profiteraient aussi d’améliorations au niveau de leur module caméra et du processeur A16 – qui avait fait son apparition dans l’iPhone 14 Pro -. Les iPhone 15 Pro et Pro Max, quant à eux, disposeraient de châssis en titane et non plus en acier inoxydable ainsi que d’une puce gravée en 3 nm. Il y a aussi des rumeurs évoquant un iPhone “Ultra”, option plus haut de gamme encore. Apple lancera très probablement ses iPhone 15 et 15 Pro en septembre prochain, selon son planning habituel, à des tarifs qui pourraient être plus élevés que les générations précédentes.