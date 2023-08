Comment créer une affiche de contact personnalisée dans Apple iOS 17

Avec iOS 17, Apple permet aux utilisateurs de créer une affiche de contact personnalisée, affichée chaque fois que vous appelez quelqu'un. Voici comment la créer.

Une fois la bêta publique d’iOS 17 installée sur votre iPhone, vous pourriez avoir quelques difficultés à visualiser ce qui est vraiment nouveau. En vérité, certaines des modifications les plus significatives dans cette nouvelle version majeure concernent un élément qui aujourd’hui est finalement devenu assez accessoire, à savoir la partie “téléphone” de l’iPhone. Vous remarquerez cela la première fois que quelqu’un vous laissera un message vocal : l’écran de votre iPhone affichera une transcription de ce que l’appelant vous dit. Et vous remarquerez aussi quelque chose de nouveau quand quelqu’un vous appelle et que le téléphone laisse apparaître son Affiche de Contact.

Dans iOS 17, Apple vous laisse choisir ce qui apparaît à l’écran de celui ou celle que vous appelez. C’est bien mieux que de vous laisser ajouter vous-même des photos de vos amis et membres de la famille. Désormais, quiconque peut être représenté visuellement par ce qu’il souhaite. Et Apple propose de nombreuses options de personnalisation de la photo et de style de votre nom.

Vous verrez un écran vous invitant à activer cette fonctionnalité lorsque vous ouvrirez l’app Téléphone pour la première fois après la mise à jour, mais vous pouvez créer et modifier votre Affiche de Contact quand vous le souhaitez via l’app Contacts. Faites défiler tout en haut et tapotez sur “Ma Carte”. Vous verrez alors l’interface des contacts mis à jour. Allez dans l’option “Photo et Affiche de Contact” et tapotez sur le bouton Modifier.

Vous entrerez alors dans un écran similaire à celui du mode d’édition de l’écran de verrouillage. Et comme avec l’écran de verrouillage, vous êtes libre de créer autant d’affiches de contact que vous le souhaitez via le bouton Plus. Vous pouvez naviguer dans les affiches disponibles en balayant horizontalement. Tapotez sur le bouton Personnaliser commencer à éditer.

L’opération est simple et le résultat très sympathique

De là, vous pouvez choisir une photo, un memoji ou un monogramme dans les options en bas de l’écran. Une fois votre image sélectionnée, vous pouvez balayer horizontalement pour modifier le style. Tapotez sur votre nom en haut pour changer la police et sa taille. Dans le menu, vous pouvez désactiver l’effet de profondeur si vous le souhaitez. Enfin, tapotez sur Terminé pour enregistrer votre affiche.

Tapotez sur le bouton Continuer. Vous pouvez ensuite choisir de mettre à jour aussi votre photo de contact (laquelle apparaît dans Messages, l’app Contacts et ailleurs). Et voilà : votre affiche de contact est prête à être partagée avec le monde entier. Appelez quelqu’un et demandez-lui ce qu’il ou elle voit !