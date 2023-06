Les nouveautés qu’Apple n’a pas annoncées durant sa WWDC 2023

Si Apple a fait de nombreuses annonces durant la keynote de sa WWDC 2023, il y a encore beaucoup d'autres nouveautés, de moindre importance, certes, mais très intéressantes, qui arriveront.

La keynote de la WWDC dévoilait des mises à jour produit pour les Mac, un nouveau casque et ce qui pouvait semblait être une rapide passe sur les mises à jour des OS. Si la firme de Cupertino a bien évoqué les grandes nouveautés, nombre d’autres plus petites et pourtant très intéressantes nouveautés arrivent aussi sur vos iPhone, iPad et Apple Watch cet automne. En voici une liste (non exhaustive, évidemment).

Nouvelles fonctionnalités arrivant sur iOS et iPadOS 17

L’iPhone a droit aussi aux widgets interactifs

Apple a mis en avant les widgets interactifs dans sa section iPadOS, mais l’iPhone y aura droit aussi. Vous pourrez enfin avoir des boutons dans les widgets qui déclenchent de vraies actions plutôt que simplement ouvrir l’app. Mettre en pause la musique, vérifier une liste de choses à faire, etc., tout sera possible.

Améliorations de l’écran de verrouillage

Le fond d’écran animé d’iPadOS est aussi disponible sur l’iPhone. Si vous utilisez une Live Photo comme arrière-plan, vous le verrez s’animer lorsque vous faites bouger votre iPhone. Si vous utilisez une photo Portrait, vous pourrez changer l’arrière-plan pour une couleur unie en un balayage. Et si vous allez dans les options de police, vous pourrez modifier la police de l’horloge.

Enfin plusieurs timers sur l’iPhone

L’iPhone et l’iPad pourront enfin déclencher plusieurs timers en même temps. Vous pouvez leur donner des noms au besoin et ceux-ci apparaissent sur l’écran de verrouillage.

Les réglages apparaissent dans une recherche Spotlight

Vous pourrez faire apparaître des réglages depuis une recherche Spotlight. Plus besoin de plonger dans les méandres des réglages pour activer ceci ou désactiver cela.

La vérification du remplissage automatique fonctionne par email

Le remplissage automatique est l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple, et il fonctionnera aussi via email. Si vous recevez un code de connexion via email, celui-ci apparaîtra comme suggestion au-dessus du clavier lorsque vous vous apprêtez à vous connecter.

Une fonctionnalité directement liée, un nouveau réglage qui permet d’effacer automatiquement les codes de vérification utilisés, tant SMS que email.

De grands changements dans l’app Podcasts

Apple ne l’a pas mentionné pendant la WWDC, mais l’app Podcasts va beaucoup changer. Il y aura un nouveau widget interactif qui permet de lire et mettre en pause depuis l’écran d’accueil. L’écran Up Next a été totalement revu. Depuis l’écran “En cours”, vous pourrez aussi glisser-déposer des épisodes pour les repositionner dans la liste. Et dans cette dernière, vous aurez droit à des aperçus personnalisés pour chaque épisode.

Collaboration dans Apple Music

Cette fonctionnalité est encore estampillée pour une arrivée “plus tard cette année”, mais vous pourrez enfin collaborer sur des playlists dans Apple Music. Une fonction qui existe depuis très longtemps sur Spotify.

Partage de mots de passe et de passkeys

Apple l’a évoqué pour les Mac, mais il sera aussi possible de partager des mots de passe et passkeys avec certains utilisateurs sur iPhone et iPad.

Apple Plans et véhicules électriques

Apple Plans permet de choisir un réseau de recharge électrique préféré, et vous verrez même la disponibilité en temps réel.

Nouveaux stickers Memoji

Apple a ajouté de nouveaux stickers Memoji dans son app Messages. Halo, Smirk et Peekaboo font notamment leur apparition.

De nombreuses nouveautés de sécurité

Apple étend sa fonction de Sécurité des communications, qui aide les parents à savoir si leurs enfants envoient ou reçoivent des media contenant de la nudité. Celle-ci était jusqu’à présent limitée à Messages, elle prend désormais en charge AirDrop, les messages FaceTime et même les apps tierces. Tous les utilisateurs ont désormais une option pour flouter les images sensibles dans ces apps avant de les voir, via un traitement local. De plus, le mode Verrouillage est disponible sur l’Apple Watch.

Les AirTags peuvent désormais être partagés entre un maximum de cinq personnes, toutes pouvant suivre leur localisation dans l’app Localiser. Tous les membres du groupe peuvent voir la localisation, jouer un son et utiliser Localisation précise pour vraiment pointer l’endroit précis.

Historique d’activité dans l’app Home

L’app Home ajoute la possibilité de visualiser jusqu’à 30 jours d’historique d’activité – portes, garages, système d’alarme, capteurs, etc. -. De plus, les serrures compatibles Matter ont désormais accès à la fonction tapoter pour déverrouiller.

Nouvelles fonctionnalités arrivant sur watchOS 10

Centre de contrôle accessible depuis n’importe où

Vous pouvez désormais accéder au Centre de contrôle depuis n’importe où en appuyant sur le bouton latéral.

Trouver son Apple Watch depuis son iPhone

S’il est possible d’utiliser son Apple Watch pour trouver son iPhone, il devient désormais possible de faire l’inverse. Dans le Centre de contrôle, vous pouvez faire sonner l’Apple Watch.