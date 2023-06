Cette app utilise l’IA pour organiser les photos de votre iPhone

Si vous cherchez une application pour gérer vos photos facilement et rapidement, celle-ci fait parfaitement le travail, grâce à l'intelligence artificielle. Présentation.

Les photos sont aujourd’hui très présentes dans nos vies. Certains en prennent des dizaines chaque jour, chacune d’un intérêt parfois très limité, mais faire le ménage dans ces nombreux clichés n’est pas franchement une partie de plaisir. Résultat de l’opération : des bibliothèques avec des centaines, des milliers de clichés dont une majorité sont pratiquement des copies parfaites ou des gros flous et autre. Ces derniers temps, certaines apps tentent de vous simplifier la vie de ce côté-là. GoodOnes est un très bon exemple pour iOS, et gratuit qui plus est. Avec une interface simple et efficace, et l’IA qui fait tout le travail.

Filtrer les photos ratées, ne garder que les bonnes

Si vous cherchez un outil d’organisation complet et complexe, passez votre chemin. GoodOnes vise la simplicité d’utilisation. Une fois installée, elle se connecte à votre iCloud et Google Photos pour organiser vos photos par date. De là, vous avez trois possibilités pour chaque image : la meilleure, reste et poubelle. La meilleure met une étoile à côté de l’image que vous aimez. Reste ne fait rien et poubelle les met à la poubelle. Vous pouvez aussi mettre vos clichés dans un livre photo, partager des snaps directement vers n’importe quelle app et même faire quelques retouches.

La mascotte de GoodOnes, une pieuvre violette, est très mignonne, l’interface aussi simple que possible et l’approche autour de la ludification est très efficace. Mais ce qui place vraiment GoodOnes au-dessus du lot, c’est sa capacité à choisir la meilleure photo parmi une série de clichés très similaires, vous indiquant précisément et rapidement la meilleure à conserver.

L’IA fait le travail de sélection pour vous

GoodOnes réalise l’évaluation de la qualité pour vous et vous présente la meilleure photo de la série. Les développeurs n’explicitent pas vraiment le fonctionnement à ce niveau, se contentant de déclarer que “l’IA considère un ensemble d’attributs sur chaque photo” pour déterminer laquelle est la meilleure”.

Et si vous vous amusez à mettre l’algorithme à l’épreuve, vous serez agréablement surpris de la précision de l’ensemble. Celui-ci choisit les meilleures photos à chaque fois : avec les yeux ouverts, la meilleure mise au point, le meilleur cadrage. Et au fur et à mesure de vos choix, l’algorithme apprend de vos préférences pour adapter son évaluation à vos propres standards.

Confidentialité et apps photos

Avec toute app photo se pose la question de la confidentialité. GoodOnes fonctionne uniquement sur votre téléphone. Aucun cliché n’est envoyé où que ce soit. Autrement dit, c’est rapide, privé et ça fonctionne hors ligne. Parfait donc lorsque vous êtes en avion, par exemple, pour des vacances où vous allez faire chauffer l’appareil photo.

Selon l’App Store, cependant, l’app collecte des données liées aux infos de contact, aux identifiants (les données qui peuvent être liées à vous), l’usage des données et des données de diagnostic. À garder en tête, donc.

Où récupérer GoodOnes

GoodOnes est disponible sur iPhone via l’App Store. À l’heure d’écrire ces lignes, l’app est totalement gratuite, mais un service d’abonnement est déjà prévu. Dépêchez-vous !