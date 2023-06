La luminosité auto de votre iPhone vous rend fou ? Voici quoi faire

Sur nos smartphones, la luminosité automatique peut être une fonctionnalité très utile au quotidien. Mais son fonctionnement semble parfois assez erratique. Voici comment résoudre les situations de crise.

Si vous avez un iPhone, vous savez très certainement que la luminosité de l’écran s’ajuste automatiquement régulièrement, selon la quantité de lumière de votre environnement. C’est une fonctionnalité utile qui évite de faire trop travailler vos yeux et qui rend l’écran plus facile à lire. Sur le papier, tout du moins. Ce n’est en réalité pas toujours le cas.

Il peut en effet arriver que l’écran réduise automatiquement la luminosité même lorsque vous êtes dehors avec un grand soleil, parce que vous êtes légèrement à l’ombre, et cela va rendre la lecture délicate. Si vous augmentez manuellement la luminosité, celle-ci va redescendre d’elle-même à cause de la luminosité auto, justement. Malheureusement, corriger ce problème n’est pas toujours aussi facile que de désactiver cette option, bien que ce soit un bon début.

Dans ce guide, nous allons vous montrer deux paramètres que vous pouvez désactiver pour éviter ces ajustements automatiques de l’iPhone. Et comment votre iPhone peut ajuster sa luminosité, même lorsque ces deux paramètres sont désactivés, si vous ne faites pas attention.

Tout d’abord, désactivez la luminosité automatique

Oui, cela peut paraître évident, mais la première chose à faire est bien de vous assurer que la luminosité automatique est désactivée dans les réglages. Cette fonctionnalité s’explique d’elle-même – elle ajuste automatiquement la luminosité selon la lumière ambiante -. Mais si vous voulez éviter ce comportement, vous devez la désactiver.

Dans l’application Réglages, allez dans Accessibilité > Affichage et taille du texte et désactivez Luminosité auto en bas de la page. Vous pourriez vous dire que cette option serait rangée dans Luminosité et affichage, elle est bel et bien dans Accessibilité.

Si la luminosité continue de s’ajuster d’elle-même, il y a un autre paramètre à désactiver.

Désactivez aussi True Tone

Si vous avez un iPhone SE (2ème génération) ou plus récent, la fonction True Tone permet de mesurer la température des couleurs et la luminosité de votre environnement pour ajuster son affichage en fonction. True Tone est très utile. Cela permet d’avoir des couleurs plus précises peu importe les situations. Cela permet aussi de faire reposer les yeux, un must si vous passez du temps devant votre écran.

Là encore, si vous n’avez que faire de cette option, ou que la luminosité auto vous fait des misères, vous pouvez désactiver cette fonction. Dans Réglages, puis dans Luminosité et affichage, désactivez True Tone dans la section Luminosité. Tant que la luminosité auto est aussi désactivée, désactiver True Tone devrait empêcher votre iPhone de le faire.

Il y a cependant une exception

Ne laissez pas votre iPhone surchauffer

Votre iPhone a plusieurs mécanismes de protection de ses composants internes. Parmi ceux-ci, la baisse automatique de la luminosité de l’écran. Même si la luminosité auto et True Tone sont désactivés, si votre iPhone surchauffe, il viendra de lui-même faire baisser l’intensité de l’écran.

Selon Apple, pour empêcher ce comportement, vous devriez utiliser votre iPhone entre 0 et 35 °C et le conserver entre -20 et 45 °C. Si vous laissez votre iPhone dans votre voiture en plein soleil, il y a de fortes chances qu’il surchauffe et donc que la luminosité soit automatiquement réduite.

Cependant, la surchauffe ne survient pas uniquement par grosse chaleur. Une batterie défectueuse pourrait faire surchauffer votre iPhone : allez dans Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge et vérifiez si votre batterie doit être remplacée. Une autre raison pourrait être un bug logiciel : allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et assurez-vous d’avoir la dernière version d’iOS en date pour éviter les bugs.