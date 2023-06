Apple testerait des Mac haut de gamme propulsés par ses nouvelles puces M2. La WWDC 2023 devrait être riche en annonces autour du hardware.

Apple devrait lancer un certain nombre de nouveaux produits durant sa Worldwide Developers Conference (WWDC) dans quelques jours, et deux d’entre eux pourraient être des machines de bureau. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, le géant de la tech testerait depuis quelque temps deux nouveaux Mac haut de gamme propulsés par son nouveau processeur M2 Max et la puce M2 Ultra que la firme de Cupertino n’a pas encore annoncée.

Apple testerait des Mac haut de gamme propulsés par ses nouvelles puces M2

Si vous vous souvenez, Apple avait lancé la puce M2 Max sur ses portables MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi que sur son Mac mini en début d’année. Cet ordinateur de bureau disposerait de 8 cœurs pour les hautes performances, 4 pour l’efficience et pas moins de 30 cœurs graphiques. Cette puce serait épaulée par quelque 96 Go de RAM et l’ensemble fonctionnerait sous macOS 13.4, la dernière version en date de l’OS de la marque à la pomme, dès sa sortie.

De son côté, la puce M2 Ultra, pas encore officielle, serait l’option plus puissante des deux, avec deux fois plus de processeurs. Plus précisément, elle serait dotée de 16 cœurs hautes performances, 8 cœurs efficience et 60 cœurs graphiques, mais Bloomberg croit savoir que le géant pourrait proposer une déclinaison encore plus haut de gamme avec pas moins de 76 cœurs graphiques. Apple testerait par ailleurs cette machine avec cette puce M2 Ultra dans des configurations équipées de 64, 128 et 192 Go de RAM.

La WWDC 2023 devrait être riche en annonces autour du hardware

Mark Gurman explique aussi que la puce M2 Ultra fut originellement conçue pour les futures générations de Mac Pro, qui utilise toujours des processeurs Intel. Mais les Mac Pro en test actuellement sont estampillés Mac 14,8 tandis que ces nouvelles machines haut de gamme avec puce M2 Max ou M2 Ultra répondent au nom de code Mac 14,13 et Mac 14,14. Cela signifie que ce pourrait être une machine totalement différente, peut-être de nouveaux modèles du Mac Studio, qui est actuellement doté d’une puce M1 Max ou M1 Ultra.

En plus de ces ordinateurs de bureau haut de gamme, Apple pourrait aussi lancer de nouveaux ordinateurs portables durant la WWDC. Les rumeurs avancent notamment un MacBook Air de 15 pouces qui serait équipé d’un processeur faisant “jeu égal” avec la puce M2 de la génération actuelle du géant, ainsi qu’une version plus abordable du MacBook Pro 13 pouces.