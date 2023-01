Le prochain Apple Mac Pro pourrait perdre une fonctionnalité très intéressante pour le grand public

Le prochain Mac Pro ne serait qu'une mise à jour très mineure en plus de perdre une option très intéressante pour le public.

Le prochain Mac Pro, qui devrait sortir cette année, ne devrait pas être très excitant. Tout du moins si l’on en croit les dernières fuites. Bloomberg rapporte que ce modèle aura le même boîtier que ce son prédécesseur, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais à l’intérieur, ce pourrait être quelque peu décevant pour celles et ceux qui attendent une machine nouvelle génération.

Le prochain Mac Pro ne serait qu’une mise à jour très mineure

En effet, ce futur Mac Pro serait propulsé par le processeur maison M2 Ultra, successeur direct du M1 Ultra qui est intégré dans le Mac Studio. La frontière devrait donc devenir plus floue entre les deux machines, à moins que la firme de Cupertino ne propose quelque chose de vraiment fou avec la M2 Ultra.

Il y a eu des rumeurs affirmant que le prochain Mac Pro sera équipé d’une super-puce baptisée M1 Extreme, avec pas moins de 48 cœurs pour le CPU et 152 cœurs pour le GPU. Apple aurait finalement abandonné ce projet, mais ce n’est pas tout. Selon les dernières fuites, en plus de proposer une mise à jour relativement mineure pour le Mac Pro, la marque à la pomme priverait aussi sa machine d’une option très appréciée du public.

Le modèle de base du Mac Pro 2019 démarrait à 5 999 $, avec 32 Go de RAM, un CPU Intel Xeon 8 cœurs et seulement 256 Go de SSD. La configuration la plus puissante offrait un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, douze barrettes de RAM de 128 Go, soit 1,5 To de RAM, 8 To de SSD et deux cartes graphiques AMD Radeon Pro Vega II Duo. Avec la carte Afterburner à 2 000 $ et le combo clavier-souris, la facture grimpait à environ 53 000 $.

en plus de perdre une option très intéressante pour le public

Sur le Mac Pro actuel, il est possible d’aller jusqu’à 1,5 To de RAM sur cette machine. En partant du principe qu’Apple ne revoit pas à la baisse la capacité mémoire, nous aurions donc là un successeur très onéreux. Apple facture à prix d’or les mises à jour de RAM et SSD sur ses MacBook et il ne fait pas grand doute que la facture de ce futur Mac Pro grimpera très vite en ajoutant de la mémoire, du stockage ou des cœurs GPU dans le boîtier.

À noter, la possibilité d’ajouter de la RAM soi-même, qui est disponible sur le Mac Pro Intel, disparaîtrait aussi, selon cette même source. Si l’information est avérée, il faudra débourser une grosse somme pour davantage de RAM, parce que les canaux de mémoire sont soudées sur la carte mère. Le rapport de Bloomberg affirme aussi qu’il n’y aura rien de très excitant à découvrir sur les nouveaux MacBook Pro, iPad et autres Apple Watch. Même son de cloche pour iOS et iPadOS.