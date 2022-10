Le prochain Apple Mac Pro pourrait disposer d’une puce M2 avec jusqu’à 48 coeurs

Le prochain Mac Pro avec une M2 jusqu'à 48 cœurs ? Une bête de puissance pour répondre tous les besoins.

Parmi les nouveaux ordinateurs que la marque à la pomme a prévu d’officialiser durant les mois à venir, on trouverait, selon Mark Gurman, de Bloomberg, une variante M2 du Mac Pro. Dans sa dernière newsletter Power On en date, le journaliste rapporte que la firme de Cupertino testerait depuis quelque temps une version de sa machine haut de gamme équipée d’une puce avec un CPU 24 cœurs et un GPU 76 cœurs, épaulé par pas moins de 192 Go de mémoire.

Mark Gurman prédit même qu’Apple pourrait permettre aux clients de choisir entre deux puces différentes au moment de configurer la bête. Pour l’heure, le journaliste y fait référence en tant que “M2 Ultra” et “M2 Extreme”.

“Je crois que le Mac Pro sera proposé en plusieurs variantes, avec un CPU 24 ou 48 cœurs et un GPU 76 ou 152 cœurs, le tout avec un maximum de 256 Go de mémoire”, écrit-il. Mark Gurman ajoute que ces puces seront “entre 2 et 4 fois plus puissantes, au minimum, que la puce M2 Max”, un processeur qu’Apple n’a pas encore annoncé. Pour remettre les choses en perspective, la puce M2 de base dispose d’un CPU de 8 cœurs et d’un GPU de 10 cœurs. La future puce M2 Max devrait, quant à elle, disposer d’un CPU de 12 cœurs et d’un GPU de 38 cœurs.

Une bête de puissance pour répondre tous les besoins

Avant que ce nouveau Mac Pro, Mark Gurman s’attend à ce que la firme de Cupertino annonce des versions améliorées de ses MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi qu’un nouveau Mac mini. Selon lui, les derniers ordinateurs portables haut de gamme de la marque embarqueraient les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, tandis que le Mac mini reprendrait la même puce M2 que celle du MacBook Air 2022. Le journaliste américain explique aussi qu’Apple a testé en interne une variante M2 Pro du Mac mini, mais il ne précise si elle a l’intention de commercialiser une telle version. Ces appareils devraient être lancés dans les mois à venir.