L'application Apple Music Classical est disponible sur Android. Les amateurs de musique classique en dehors de l'écosystème Apple vont être contents.

Apple Music Classical est désormais disponible sur Android, permettant ainsi aux amateurs de musique classique en dehors de l’écosystème de la marque à la pomme de profiter de ce service dédié pour la première fois. Ce lancement fait suite au lancement sur iPhone qui a eu lieu en mars dernier.

L’application Apple Music Classical est disponible sur Android

L’app Apple Music Classical est distincte de l’application principale Apple Music, avec de nombreuses similitudes, mais un certain nombre de différences notables dans la navigation, les polices utilisées et la gestion des métadonnées pour la recherche. Pour information, Apple Music existe sur Android depuis 2015. Ceci étant dit, 9to5Mac précise que l’arrivée d’Apple Music Classical sur Android signifie que la firme de Cupertino l’a lancée sur une plateforme concurrente avant d’étoffer l’offre sur son propre écosystème. En effet, il n’y a toujours pas d’app dédiée pour iPad ou Mac.

Bien que les utilisateurs Apple soient habitués au fait que l’entreprise récompense la loyauté dans le matériel, c’est une initiative compréhensible dans la mesure où les smartphones sont des sources aujourd’hui très populaires pour le streaming, bien plus que les ordinateurs et les tablettes. De fait, Apple peut certainement gagner davantage d’abonnés en sortant de son jardin doré plutôt qu’en étendant la disponibilité sur ses propres appareils.

Les amateurs de musique classique en dehors de l’écosystème Apple vont être contents

L’app Apple Music Classical est le fruit de l’acquisition de Primephonic en 2021, un service néerlandais de streaming de musique classique connu justement pour sa recherche très évoluée. Apple avait fermé ledit service peu après le rachat.

Apple Music Classical offre plus de cinq millions de pistes, dont “des milliers d’albums exclusifs”. La fonctionnalité de recherche, basée sur celle de Primephonic, permet de trouver des œuvres selon le compositeur, le travail, le chef d’orchestre ou même le numéro grâce aux “métadonnées complètes et très précises”. De plus, la musique est diffusée jusqu’à 192 kHz / 24-bit Hi-Res Lossless, avec prise en charge de l’audio spatial et du Dolby Atmos pour certaines pistes. Bien sûr, pour profiter du service, il faut un abonnement Apple Music – l’offre Apple Music Voice est cependant exclue -.

La version Android de l’app nécessite quant à elle Android 9 ou plus récent. Elle est disponible “partout où Apple Music est proposé”, excepté en Chine, au Japon, en Corée, en Russie et à Taïwan. Si vous êtes intéressé(e), direction le Google Play Store.