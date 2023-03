Apple Music Classical est désormais disponible dans le monde entier. Une version Android devrait arriver "bientôt".

Apple Music Classical est désormais disponible au téléchargement dans le monde entier, avec un catalogue de plus de cinq millions de pistes. Proposé dans le cadre de l’abonnement Apple Music, ce nouveau service a été pensé et conçu pour faciliter les recherches autour de la musique classique, qu’il s’agisse d’orchestres, de chefs d’orchestre, de musiciens ou autre.

L’application a vu le jour suite au rachat de Primephonic par Apple en 2021, elle repose encore largement sur le code de cette dernière. Apple Music Classical devait à l’origine être lancé à la fin de l’année 2022, mais au début du mois, la firme de Cupertino communiquait une nouvelle date de lancement : le 28 mars.

Aujourd’hui, nous y sommes et tous les iPhone sous iOS 15.4 ou ultérieur y ont droit. Une version Android “arrive bientôt”. Comme vous pouvez l’espérer, l’app propose une qualité audio sans perte, en 192 kHz/24-bit, avec “des milliers” d’enregistrements réalisés en audio spatial, pour celles et ceux qui voudraient une immersion digne de ce nom. L’application permet aussi aux amateurs de musique classique de chercher des biographies de compositeurs, des descriptions de certaines œuvres, des guides “détaillés” et bien davantage. La fonctionnalité de recherche a, quant à elle, été réécrite pour les requêtes autour de la musique classique et vous permet de choisir parmi plus de 700 playlists prédéfinies.

Il y a cependant certains éléments de l’application principale Apple Music qui manquent à l’appel. Tout d’abord, les abonnés à Apple Music Voice Plan ne peuvent utiliser Classical. Il n’y a pas non plus (encore) d’application iPad native et il est, pour l’heure, impossible de télécharger de la musique pour l’écouter en mode hors ligne. La barre de navigation ne compte que quatre boutons (Écouter maintenant, Naviguer, Bibliothèque et Recherche) : il n’y a pas de Radio. Mis à part cela, ce nouveau service devrait faire de l’œil aux amoureux de musique classique qui chercheraient justement des produits spécifiques à ce genre.