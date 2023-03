Il y a une différence fondamentale entre Spotify, Apple Music et YouTube Music, une différence qui n'est pas souvent mise en avant et qui pourrait vous gêner au quotidien. Explication.

Il y a désormais pléthore de services de streaming musical parmi lesquels choisir et, au premier abord, tous semblent très similaires – des dizaines de millions de chansons, des apps mobile et desktop, la possibilité de lire en mode hors ligne et tout le reste -. Il n’est pas toujours évident de connaître leurs différences, nous allons mettre en avant dans cet article certaines assez importantes sur les principaux services du marché.

Spotify, Apple Music et YouTube Music sont très populaires et tous proposent un large catalogue et de nombreuses fonctionnalités très utiles. Cependant, la manière dont la lecture fonctionne sur Spotify est fondamentalement différente de celle sur Apple Music et YouTube Music. Et si vous n’avez utilisé que l’un d’entre eux, vous n’êtes peut-être pas au courant.

Lire de la musique sur Spotify

Vous pouvez lire des playlists Spotify sur tout un tas d’appareils différents : smartphones, tablettes, smartwatches, ordinateurs portables, enceintes connectées, systèmes audio de voiture, téléviseurs, etc. Il y a même un lecteur web ainsi que des apps desktop. Vous avez l’embarras du choix sur Windows et macOS. La plupart des fonctionnalités existent aussi sur toutes les plateformes.

Ceci étant dit, malgré toutes ces possibilités, vous ne pouvez lire qu’une playlist à la fois. Ouvrez une playlist sur votre ordinateur Windows et la même apparaîtra sur votre smartphone Android. Changer de playlist sur un appareil répercute ce changement partout.

Vous pouvez même contrôler la lecture sur un appareil depuis un autre appareil via Spotify Connect : commencez à écouter sur un Mac et vous pourrez arrêter et reprendre depuis un iPhone, par exemple. Cela fonctionne parfaitement dans certaines situations, lorsque vous sortez de chez vous pour aller dans votre voiture, notamment.

Mais ce mode de fonctionnement n’est pas adapté si vous voulez avoir une playlist dans votre cuisine et une autre dans votre bureau. Certes, les playlists sont accessibles en quelques clics, mais Spotify ne se souvient pas, ce faisant, d’où vous en étiez. Ce n’est pas aussi pratique que d’avoir deux playlists en même temps sur deux appareils différents.

Il est possible de contourner la chose : vous pouvez mettre un appareil en mode hors ligne et utiliser les chansons accessibles, cela activera l’écoute séparée qui ne vient pas synchroniser le tout, mais vous n’avez alors pas de connexion du tout sur cet appareil. Vous pouvez aussi configurer un compte famille, pour avoir des profils distincts et des activités d’écoute dédiées. Mais via un compte unique, l’écoute est synchronisée sur tous les appareils, pour le meilleur et pour le pire.

Lire de la musique sur Apple Music et YouTube Music

Comme Spotify, Apple Music et YouTube Music sont disponibles sur de très nombreux appareils – Apple a même une app Apple Music pour Android.

La différence cruciale entre ces deux services et Spotify est que l’écoute reste séparée sur chacun de vos appareils. Vous pouvez écouter quelque chose sur votre Mac, par exemple, autre chose sur votre iPhone. Ou même plusieurs onglets ouverts avec des chansons ou playlists différentes, en même temps.

Cela fonctionne très bien si vous avez l’habitude de jongler entre vos musiques. Si vous changez constamment entre la chanson française et le heavy metal, vous pouvez avoir chaque playlist ouverte dans un onglet dédié. Et votre position dans les playlists reste en mémoire.

Là où ce système est moins performant, c’est si vous passez souvent d’un appareil à un autre, ou d’une pièce à une autre. La lecture n’est pas synchronisée automatiquement comme c’est le cas sur Spotify. Il y a d’autres options pour ce faire, comme AirPlay ou le protocole Chromecast, mais si vous ouvrez l’app sur votre téléphone, vous ne verrez pas où vous en étiez sur votre ordinateur il y a quelques secondes.

Ce sont là deux manières très différentes d’appréhender la lecture de la musique en elle-même, et chacun a ses préférences. Ceci étant dit, c’est un aspect qui n’est pas souvent mis en avant par ces services lorsque ceux-ci sont comparés. Cela montre bien qu’ils ne sont pas si similaires et interchangeables qu’on pourrait le penser.