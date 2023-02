Les podcasts arrivent dans YouTube Music

YouTube Music va intégrer les podcasts audio et vidéo. Le géant américain pourrait-il peser sur ce marché déjà bien occupé ?

YouTube Music se lance sur le marché des podcasts. YouTube héberge déjà des versions vidéo de nombreux podcasts, certains d’entre eux comptabilisant des centaines de milliers, voire des millions de vues par épisode. Le service audio, lui, ne s’était pas encore aventuré sur le terrain du podcast, mais ceci est sur le point de changer, comme l’a annoncé le responsable des podcasts de YouTube, Kai Chuk, durant le Hot Pod Summit tout récemment.

“Nous allons bientôt commencer à apporter les podcasts audio et vidéo sur YouTube Music pour les utilisateurs des États-Unis, en rendant les podcasts plus facilement découvrables et accessibles, avec davantage de pays à venir”, déclarait un porte-parole du géant à Engadget. “Cela permettra de rendre les podcasts que les utilisateurs aiment déjà sur YouTube disponibles partout à l’écoute.”

Les outils de création de podcast arrivent aussi sur YouTube Studio et, dans quelques mois, les créateurs pourront ajouter des podcasts audio sur YouTube via les flux RSS. “Les playlists de podcasts seront éligibles aux fonctionnalités de podcast actuelles et à venir sur YouTube, comme l’éligibilité pour youtube.com/podcasts, le badge podcast et l’inclusion dans l’app YouTube Music”, déclarait ce même porte-parole.

L’écouteur de podcast en arrière-plan serait proposée gratuitement, selon TechCrunch. Cependant, il y aura des encarts publicitaires, à moins que vous ne vous abonniez à YouTube Music. Il semblerait aussi que les utilisateurs pourront passer de la version audio à la version vidéo et vice-versa des épisodes.

Pour l’heure, tout du moins, YouTube ne semble pas vouloir suivre les traces de Spotify, Amazon ou Apple en proposant des podcasts exclusifs et/ou originaux. L’avenir nous dira si YouTube Music peut grignoter des parts de marché à Spotify et Apple, mais en regroupant les podcasts audio et vidéo et en profitant de l’énorme audience de YouTube, le géant américain pourrait assurément attirer l’attention des amateurs de podcasts.

YouTube is focused on unifying the audio and video experience for the audience.

Start watching a podcast at home, listen during your commute (maybe finish watching at work).

— Alban 🛫 NYC for Hot Pod Summit (@AlbanBrooke) February 23, 2023