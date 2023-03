Apple Music Classical arrive le 28 mars prochain

Apple Music Classical arrivera le 28 mars prochain. Les amateurs de musique classique vont être bien servis.

Apple avait déjà déclaré qu’il travaillait sur une application dédiée pour la musique classique lorsqu’il avait acheté, puis fermé, le service de streaming Primephonic. C’était en 2021 et jusqu’à présent, nous ne savions pas quand cette nouvelle app serait disponible. La firme de Cupertino a annoncé tout récemment que Apple Music Classical sera disponible le 28 mars prochain à celles et ceux qui ont déjà un abonnement Apple Music. Les utilisateurs disposant d’une offre individuelle, étudiante, famille ou Apple One pourront y accéder, mais pas les clients avec une offre Apple Music Voice.

Au lancement, Apple Music Classical sera disponible sur tous les iPhone sous iOS 15.4 ou ultérieur. Apple explique qu’une version de l’app pour Android arrivera “bientôt”. Le catalogue compte plus de 5 millions de pistes, avec des titres très récents comme des “chefs-d’œuvre maintes fois acclamés”. La firme de Cupertino explique aussi que vous pourrez diffuser votre musique jusqu’à 192 kHz / 24 bit sans perte. Et des “milliers” d’enregistrements sont disponibles en audio spatial. La marque à la pomme précise dans le même temps qu’une partie de son catalogue classique est composée de “milliers” d’albums exclusifs.

En plus de la musique, vous pourrez aussi profiter de contenu écrit, comme les biographies des compositeurs, des descriptions de mots clef et des “guides très détaillés”. Apple explique aussi avoir revu de fond en comble la fonctionnalité de recherche spécifiquement pour les requêtes liées à la musique classique et l’application proposera plus de 700 playlists déjà faites. Pour le reste, l’app propose un design très similaire à celui de Apple Music. L’un des principaux changements, et très visible, est le remplacement de la police moderne sans serif par une police serif pour les titres principaux et les sous-titres. La barre de navigation, quant à elle, se compose de quatre boutons dans Apple Music Classical – Listen Now, Browse, Library et Search -, le raccourci Radio a disparu. Enfin, la note de musique sur l’icône de l’app a été remplacée par une clef de sol.

Apple permet aussi aux plus curieux de se préinscrire dès à présent sur l’App Store. Une fois fait, Apple Music Classical sera automatiquement téléchargée et installée dès qu’elle sera disponible, si les Mises à jour automatiques sont activées dans vos Réglages iOS, évidemment.