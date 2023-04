YouTube Music ajoute les podcasts pour les utilisateurs américains. De quoi faire de YouTube Music une alternative un peu plus crédible à Spotify.

Comme promis depuis quelque temps, YouTube Music propose désormais des podcasts. Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent désormais lancer l’application Android ou iOS pour écouter leurs podcasts préférés audio ou vidéo sans avoir besoin d’un abonnement Premium ou Music Premium. Les contenus peuvent être lus en arrière-plan et il est possible de les diffuser sur des appareils tiers comme des enceintes connectées.

Comme à l’accoutumée, le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive. Autrement dit, il faudra attendre quelques jours/semaines que tous les utilisateurs américains y aient droit, selon YouTube. Ce format de contenu arrivera aussi, évidemment, dans d’autres pays, mais le géant américain n’a fourni aucun planning. Et avant que vous ne le demandiez, sachez que les utilisateurs payants devront tout de même écouter les publicités des créateurs de contenu.

L’introduction des podcasts peut paraître assez étrange quand on sait que la firme de Mountain View propose déjà un app Podcasts. Ceci vient en tous les cas unifier l’expérience pour les abonnés à YouTube Music et, bien sûr, cela peut vous donner une raison supplémentaire de vous abonner. Ceci pourrait aussi permettre à l’app de devenir une alternative plus crédible à Spotify si vous payez déjà pour la musique à la demande et que vous voudriez tout avoir au même endroit.

YouTube a intensifié ses efforts sur le segment du podcast ces derniers temps, y compris dans la page Explorer pour les utilisateurs autres que Music. Ne vous attendez cependant pas à ce que le service vous propose autant de contenus originaux comme Spotify. L’industrie du podcast n’est pas aussi effervescente qu’elle a pu l’être, mais la demande reste encore forte et il y a aujourd’hui énormément de créations qui ne demandent qu’à être découvertes.