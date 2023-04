YouTube Music commence à déployer les paroles en temps réel aux utilisateurs Android

Google commence à déployer les paroles en direct sur YouTube Music. Tous les utilisateurs de YouTube Music n'y ont pas encore droit.

Aux côtés de Spotify, Apple Music et Amazon Music, YouTube Music compte parmi les plateformes de streaming musical les plus populaires au monde. Et bien que YouTube Music ait reçu un certain nombre de mises à jour fonctionnelles ces dernières années, certains sont toujours convaincus que la plateforme reste assez limitée en la matière par rapport à la concurrence.

Google commence à déployer les paroles en direct sur YouTube Music

Parmi les manques importants de YouTube Music, on pourrait citer l’absence d’une app dédiée pour les ordinateurs desktop, des taux d’échantillonnage plus bas, tant pour les utilisateurs gratuits que les abonnés payants, et le fait que les utilisateurs de l’offre gratuite ne puissent pas écouter leur musique en arrière-plan.

Et si les utilisateurs de YouTube Music continuent de faire avec ces soucis, Google doit encore répondre à l’une des demandes les plus importantes des utilisateurs concernant cette plateforme : l’absence de paroles en temps réel. Plusieurs posts récents sur les subreddits YouTube Music semblent indiquer que la firme de Mountain View a commencé à déployer la fonctionnalité à certains utilisateurs de la plateforme. Dans la mesure où Google teste cette fonction d’affichage des paroles en direct sur YouTube Music depuis plusieurs mois, le déploiement officiel de la fonctionnalité ne devrait pas être une surprise.

Bien que l’on ne sache pas trop, à l’heure actuelle, si la version iOS a commencé à y avoir droit, elle aussi, des captures d’écran indiquent que certains utilisateurs sur la version 5.51.50 de l’app Android peuvent profiter de cette option. Ceci étant, Google n’ayant encore pas officialisé l’arrivée de la fonctionnalité, il vaut mieux se dire qu’il ne s’agit là que d’un test mené auprès d’un petit nombre d’utilisateurs avant qu’un déploiement à plus grande échelle ne puisse avoir lieu.

Tous les utilisateurs de YouTube Music n’y ont pas encore droit

Dans sa version actuelle, l’implémentation des paroles en direct par YouTube nécessite que les utilisateurs tirent vers le haut l’onglet du milieu de l’écran “En cours de lecture”, intitulé sobrement “Paroles”. Les paroles sont alors affichées dans un texte facile à lire à mesure que la chanson progresse, avec la ligne importante en gras – pour que l’utilisateur puisse facilement chanter en même temps -.

Pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle en évoquant les paroles en direct, il s’agit d’afficher les paroles de la chanson de manière synchronisée avec la progression de ladite chanson, dans l’application. Jusqu’à présent, les utilisateurs de YouTube Music devaient passer par un service tiers (comme MusixMatch) pour profiter d’une fonction similaire. Une fois l’option déployée à tous, cela ne sera plus nécessaire. Ceci étant dit, nul ne sait si le géant américain décidera de restreindre cette fonctionnalité aux seuls abonnés payants ou non.

Les principaux concurrents de la plateforme – Spotify et Apple Music – proposent cette option depuis longtemps, laissant YouTube Music et Amazon Music seules – en Occident – à ne pas la proposer à leurs utilisateurs.