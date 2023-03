Comment voir une vidéo YouTube qui n’est pas disponible dans votre pays

Si vous utilisez YouTube fréquemment, vous êtes peut-être déjà tombé(e) sur une vidéo que vous voulez regarder mais qui n'est pas disponible dans votre pays. Ce n'est pas une fatalité. Voici comment procéder.

Si vous utilisez YouTube fréquemment, vous êtes peut-être déjà tombé(e) sur une vidéo que vous voulez regarder mais qui n’est pas disponible dans votre pays. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. La première, il faut savoir que les vidéos YouTube ne sont pas toutes créées par des utilisateurs. La plateforme héberge aussi du contenu sous licence qui peut être rendu disponible légalement dans certains pays. Ce contenu peut inclure des films, des séries, de la musique ou même des bande-annonces.

YouTube peut aussi géo-bloquer certains contenus pour respecter la loi de tel ou tel pays. Par exemple, les résidents de Chine, Corée du Nord ou Soudan n’ont pas accès à la plateforme à cause des limitations imposées par ces gouvernements.

Selon le genre de vidéo et les circonstances, vous pouvez donc être dans l’incapacité de regarder une vidéo, ou vous pourriez avoir besoin de payer pour accéder à une vidéo qui est pourtant gratuite dans d’autres pays. Quelle que soit la situation, la bonne nouvelle est que ce géo-filtrage de YouTube peut être contourné pour vous permettre de regarder des vidéos qui ne sont normalement pas disponibles dans votre pays.

Utiliser un VPN

Les VPN sont utiles pour de nombreuses raisons, notamment pour contourner les restrictions sur le contenu. Ils permettent par exemple de profiter du catalogue Netflix d’un autre pays pour accéder à une série ou un film qui normalement ne l’est pas. Il en va de même pour les vidéos YouTube.

Les VPN masquent votre adresse IP et reroutent votre trafic internet via un serveur privé avec une adresse IP différente, vous permettant de naviguer comme si vous étiez dans un autre pays. Les services VPN proposent souvent différentes localisations pour leurs serveurs, offrant la possibilité de choisir son pays, et votre adresse IP réelle se retrouve remplacée par une IP de ce pays. Par exemple, si vous êtes en Chine et que vous vous connectez sur un serveur au Royaume-Uni, le service VPN remplace votre IP par une IP du Royaume-Uni, faisant croire aux serveurs YouTube que vous êtes au Royaume-Uni.

Ces services sont simples à configurer et utiliser sur un smartphone ou un ordinateur. Il suffit de télécharger et installer l’app, s’inscrire, choisir un serveur et le tour est joué.

Utiliser un proxy

Un serveur proxy est la meilleure alternative si vous ne voulez pas utiliser un VPN. Dans son fonctionnement, c’est similaire au VPN – masquant votre adresse IP en routant votre trafic via un serveur proxy plutôt que de se connecter directement au site que vous visitez -. Autrement dit, le serveur proxy communique avec l’internet pour le compte de l’utilisateur.

Ceci offre un certain niveau de sécurité, mais pas autant qu’un VPN. Les proxies n’incluent pas de protocoles de chiffrement natifs, pour permettre de s’assurer que vos données et activités restent à l’abri d’une éventuelle interception.

Une autre différence significative entre le VPN et le proxy, c’est que le proxy fonctionne normalement par application. Par exemple, sur un appareil mobile, vous pouvez utiliser un proxy pour regarder des vidéos bloquées sur l’app YouTube, mais ces paramètres ne seront pas appliqués à votre navigateur à moins de le définir ainsi. Et toutes les apps ne permettent pas d’utiliser un proxy. D’un autre côté, un VPN route le trafic au niveau du système.

Le VPN est plus sûr pour contourner les restrictions de contenu de YouTube, mais un serveur proxy permet d’obtenir le même résultat si la régulation n’est pas trop stricte.

Télécharger la vidéo

Les meilleurs services VPN et proxy sont les services payants. Si vous ne voulez pas débourser un centime, l’une des options est de télécharger la vidéo que vous voulez regarder. Ceci est possible sur toutes les plateformes et le processus est toujours très similaire.

Avant de vous lancer, sachez cependant que l’opération va à l’encontre des conditions d’utilisation de la plateforme, a fortiori si vous utilisez un convertisseur tiers. Légalement, c’est très flou. Google ne vous poursuivra probablement pas en tant que particulier, mais cela reste une violation de copyright. YouTube désapprouve le téléchargement de contenu depuis sa plateforme sur votre appareil parce que cela impacte ses revenus.

YouTube tire ses revenus de la publicité affichée lorsque les utilisateurs regardent ces encarts sur les vidéos monétisées et les créateurs de contenu en récupèrent une portion. Télécharger une vidéo au lieu de la regarder en streaming prive la plateforme, et les créateurs, de ces revenus.