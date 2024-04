Pour qui est destiné exactement le flux multicam de Coachella sur YouTube ?

Lorsque vous transposez la logique sportive à un festival de musique, cela crée une dynamique totalement différente.

Tl;dr YouTube met en avant son streaming exclusif de Coachella.

La plateforme propose une expérience multivue jusqu’à quatre scènes simultanées.

Des questions se posent sur l’intérêt de cette fonctionnalité pour un festival de musique.

L’événement se déroulera du 12 au 14 et du 19 au 21 avril.

L’expérience auditive contre le multi-visionnage

YouTube, dans son intention de rendre chaque moment du festival de Coachella unique, présente une proposition innovante : le streaming exclusif de l’événement. Cette année, la plateforme numérique propose une expérience immersive et revendique une couverture exclusive de l’événement qui débutera la semaine prochaine.

Cependant, une question se pose : “Qui souhaite regarder plusieurs concerts d’artistes différents en même temps, alors qu’on ne peut écouter que l’un d’eux ?”

Une appli TV pour visionner plusieurs scènes simultanément

L’élément central de cette proposition est l’expérience multivue, déjà familière aux fans de sport, qui permettra de profiter du festival en visionnant jusqu’à quatre scènes simultanément. C’est ce que propose YouTube : “Deux de vos groupes préférés jouent sur des scènes différentes en même temps ? Pas de problème, l’expérience multivue vous permet et à vos amis de suivre les deux sets en même temps via l’application YouTube sur votre téléviseur sans coût supplémentaire.”

Une aventure sonore avant tout

Certains peuvent trouver cette proposition quelque peu déconcertante. Après tout, la musique est avant tout une expérience auditive. Même si les concerts sont accompagnés de spectacles lumineux, de machines à fumée et de danseurs, le son reste l’élément clé. Si plusieurs artistes que vous aimez se produisent en même temps, vous ne pourriez (et probablement ne voudriez) pas écouter plus d’un à la fois.

Entre les sets, YouTube diffusera du “contenu éditorial spécial” des artistes sur place. Chaque jour, après le dernier set nocturne, la chaîne Coachella de YouTube retransmettra les sets de la journée jusqu’à la reprise du livestream le lendemain. Voilà sans doute une meilleure façon de rattraper les sets que vous n’avez pas vus en direct.

Coachella : le rendez-vous musical incontournable de l’année

Le festival de Coachella s’installe à Indio, en Californie, à environ 130 miles à l’est de Los Angeles. Les dates à retenir sont du 12 au 14 et du 19 au 21 avril. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Lana Del Rey, Doja Cat, No Doubt et Tyler, the Creator. Alors, bien que l’idée de la multivue puisse susciter quelques interrogations, le festival promet d’être un événement à ne pas manquer, à suivre intégralement sur le canal Coachella de YouTube.