YouTube : comment éviter les réclamations pour atteinte aux droits d’auteur sur vos vidéos privées et non listées

YouTube et sa gestion des droits d'auteur, c'est une histoire très compliquée. Comment éviter les détections et réclamations pour atteinte aux droits d'auteur sur les vidéos privées ou non listées ? Que faire si une vidéo YouTube privée ou non listée est identifiée comme enfreignant le droit d'auteur ?

YouTube est davantage vue comme une plateforme de partage de vidéos avec un large public, mais c’est aussi une bonne solution pour sauvegarder ou partager des vidéos en privé, pour peu que vous respectiez les règles sur le droit d’auteur de la plateforme. Comme David Gewritz l’explique sur ZDNET, YouTube procède à des vérifications sur les vidéos envoyées comme privées (accessibles uniquement à celui qui les envoie) ou non listées (accessibles à quiconque dispose du lien).

YouTube et sa gestion des droits d’auteur

Scanner des vidéos non listées et privées est utile pour les créateurs de contenu professionnels. Ceux-ci peuvent envoyer une vidéo privée pour s’assurer qu’elle passe les vérifications avant de la rendre publique, ou de l’ajuster si nécessaire pour éviter la démonétisation ou autre. Cependant, c’est un inconvénient majeur pour les utilisateurs qui souhaitent simplement partager des vidéos avec quelques proches ou pour un projet scolaire, par exemple.

Le plus souvent, si votre contenu est détecté comme enfreignant les droits d’auteur, vous recevez un avertissement. Mais si détenteur des droits décide d’aller plus loin, votre vidéo peut être supprimée ou vous pouvez recevoir une réclamation en bonne et due forme. Et là, c’est plus grave, puisque trois réclamations contre vous et votre chaîne est supprimée définitivement, vous empêchant toute action sur la plateforme.

Heureusement, il est possible d’éviter ces soucis sur vos vidéos privées et non listées.

Si vous utilisez YouTube pour sauvegarder ou partager vos vidéos en privé, vous devez tout de même respecter les règles concernant le droit d’auteur. Celles-ci sont plutôt simples, d’après YouTube : “Les créateurs ne devraient envoyer que des vidéos qu’ils ont réalisées eux-mêmes ou pour lesquelles ils ont l’autorisation. Cela signifie qu’ils ne devraient pas envoyer des vidéos qu’ils n’ont pas réalisées ou utiliser du contenu qui appartient à quelqu’un d’autre, comme de la musique ou des extraits, ou des vidéos réalisées par d’autres, sans autorisation.”

Il est virtuellement impossible que YouTube détecte une vidéo de famille envoyée comme privée, mais si vous réalisez un projet scolaire avec une musique sous copyright, par exemple, vous pourriez déclencher le processus.

Fort heureusement, le système automatisé de YouTube vérifie les vidéos quand elles sont envoyées, vous alertant de problème presque instantanément pour en éviter les conséquences. Mais ces vérifications surviennent tout le temps et peuvent être appliquées de manière rétroactive sur des vidéos non listées ou privées, et ce, même lorsqu’elles sont passées lors de leur envoi.

Si votre vidéo est identifiée comme enfreignant le droit d’auteur, voici des actions que vous pouvez entreprendre :

Que faire si une vidéo YouTube privée ou non listée est identifiée comme enfreignant le droit d’auteur

Si vous recevez un avertissement sur une vidéo privée ou non litée, pas de panique. Voici vos options :