Découvrez en vidéo comment le premier patient Neuralink contrôle un ordinateur par la pensée

Il a affirmé que la chirurgie pour recevoir l'implant cérébral, conçu par la firme d'Elon Musk, était très simple.

Tl;dr Elon Musk annonce que Neuralink a implanté avec succès un patient humain.

Une démonstration a été effectuée sur un homme paralysé nommé Nolan Arbaugh.

Arbaugh utilise l’interface pour contrôler un curseur et jouer aux jeux vidéo.

Malgré des problèmes, Arbaugh est positivement transformé par l’expérience.

Neuralink : une implantation cérébrale réussie

Plus tôt cette année, un événement marque l’histoire des sciences neurologiques. Selon Elon Musk, une personne a bénéficié d’une implantation cérébrale Neuralink lors du premier essai clinique de l’entreprise. Aujourd’hui, cette démarche avant-gardiste se dévoile au grand public.

Une démonstration publique

Neuralink a diffusé en direct une démo réalisée par un homme de 29 ans, Nolan Arbaugh. Atteint de tétraplégie après un accident de plongée, il devient le premier patient humain à recevoir l’implant en janvier dernier. Dans la vidéo, il raconte comment il a dû apprendre à différencier le “mouvement imaginé” du “mouvement tenté”. Suite à cela, il parvient à contrôler un curseur sur écran. “C’est devenu intuitif pour moi d’imaginer le mouvement du curseur”, indique-t-il.

Les capacités offertes par l’implant

Arbaugh démontre ensuite l’interface cerveau-ordinateur en agissant sur le curseur d’un portable et en mettant en pause un lecteur de musique à l’écran. Il affirme que “l’implant lui a permis de jouer aux échecs et au jeu Civilization VI“. Il note également une capacité de jeu plus longue et en ligne, une réalisation inédite pour lui qui, précédemment, ne pouvait utiliser que des tiges buccales pour jouer. Quant à l’autonomie de l’implant, il mentionne environ huit heures d’utilisation avant la nécessité d’une recharge.

Une expérience porteuse d’avenir

Arbaugh reste optimiste malgré quelques problèmes d’usage. Il prévient : “Ce n’est pas parfait, nous avons rencontré quelques problèmes. Je ne veux pas que les gens pensent que c’est la fin du voyage. Il y a beaucoup de travail à faire, mais cela a déjà changé ma vie.” Il est certain que cette avancée de Neuralink promet des perspectives enthousiasmantes pour l’avenir de la médecine neurologique.