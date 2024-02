Comment supprimer son compte X (anciennement Twitter)

Que vous en ayez marre de X ou que vous souhaitiez simplement réduire votre présence sur les réseaux, si vous avez envie de supprimer votre compte X, voici comment procéder.

X, anciennement Twitter, a connu des jours plutôt mouvements ces derniers mois, depuis le rachat de l’entreprise par Elon Musk. Si ces changements ne vous conviennent plus ou si vous souhaitez simplement réduire votre présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez désactiver ou supprimer votre compte. Tout d’abord, téléchargez vos tweets. Contrairement à d’autres sites de media sociaux, supprimer son compte Twitter est plutôt simple. Mais il y a un inconvénient à réaliser cette opération définitive.

Télécharger ses données Twitter

Que vous vouliez oublier X / Twitter à cause de la gestion d’Elon Musk ou parce que la plateforme vous a volé tellement de temps de votre vie depuis toutes ces années, il faut bien reconnaître que ces années étaient sympathiques. Vous y avez probablement de très bons souvenirs. Avant d’effacer votre compte, assurez-vous de télécharger vos données. Celles-ci seront proposées dans un fichier .zip avec vos posts, vos likes, DM et autre.

Connectez-vous sur un navigateur et cliquez sur Plus dans la barre latérale. Ensuite, sur “Paramètres et confidentialité”. Là, vous avez de nombreuses options et, tout en haut, “Votre compte”. Cliquez dessus puis “Téléchargez une archive de vos données”. Il faut alors saisir votre mot de passe et un code de vérification pour ce faire, mais vous finirez par recevoir une notification vous indiquant que le fichier est prêt pour le téléchargement. La préparation dudit fichier peut prendre jusqu’à 24 heures, n’allez pas supprimer ou désactiver votre compte avant.

Twitter ne vous permet pas de supprimer votre compte directement. Plutôt que de risquer que les utilisateurs abandonnent leur compte, le site préfère une période tampon baptisée “désactivation”. Lorsque vous choisissez de désactiver votre compte, vous aurez l’impression que celui-ci a été supprimé définitivement dans la mesure où votre nom, pseudonyme et profil ne sont plus accessibles sur la plateforme. Cependant, votre compte existe toujours et il reste possible de récupérer la main dessus.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas valable indéfiniment. Twitter effacera votre compte 30 jours après que vous avez cliqué sur le bouton “Désactiver”. C’est une bonne chose que X ne supprime pas votre profil immédiatement, mais 30 jours passent relativement vite. Et une fois ce délai écoulé, il est impossible de récupérer votre compte.

Pour désactiver son compte dans la web app Twitter, il faut effectuer la même opération que pour télécharger ses données. Bouton Plus dans le menu latéral, puis “Paramètres et confidentialité”. Sur iOS et Android, tapotez sur l’icône de votre profil, puis sur “Paramètres et confidentialité”. Sur les autres plateformes, choisissez “Compte” ou “Votre compte”, puis faites défiler jusqu’à “Désactiver votre compte”. Twitter vous rappelle tout ce que nous venons de dire au sujet de la désactivation, vous proposant même des alternatives, comme changer son @nomdutilisateur.

Contrairement à d’autres plateformes, le processus est identique sur l’app mobile. Tapotez sur l’image de votre profil dans le coin supérieur gauche sur l’écran, puis Paramètres et support > Paramètres et Confidentialité > Votre Compte > Désactiver. L’opération sera effective après avoir saisi votre mot de passe et tapoté sur le bouton de confirmation – initialisation des 30 jours avant effacement définitif -.

Souvenez-vous aussi que les moteurs de recherche peuvent garder certaines de vos données, même après la suppression, et la demande d’archive doit être réalisée avant la désactivation, bien que les systèmes de l’entreprise garderont ces données après la suppression.