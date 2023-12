Comment télécharger des vidéos sur X / Twitter

Saviez-vous qu'il est possible de télécharger les vidéos sur la plateforme X (anciennement Twitter) d'Elon Musk ? Voici comment procéder.

Il est aujourd’hui très difficile de scroller X, anciennement Twitter, sans tomber sur une vidéo intéressante, pour telle ou telle raison. Bien que l’application officielle de la plateforme ne permette pas de télécharger lesdites vidéos, il y a des options pour ce faire, que vous soyez sur Android, iOS, Mac ou PC.

Vous pouvez utiliser Raccourcis sur votre iPhone pour télécharger la vidéo de votre choix sur Twitter. Pour commencer, installez le raccourci All Media Downloader. Ensuite, ouvrez X, trouvez un tweet avec une vidéo et appuyez sur le bouton Partager juste dessous. Sélectionnez Partager via…, faites défiler et optez pour All Meda Downloader. Lorsque vous procédez pour la toute première fois, le raccourci va vous guider via la configuration (notamment en vous demandant de suivre le créateur sur le réseau social). Vous pouvez passer ces étapes et le raccourci pourra faire sa magie.

Une fois ceci fait, vous trouverez la vidéo téléchargée dans l’album Vidéos de votre application Photos sur votre iPhone.

Le Play Store propose une app très pratique baptisée TwitTake. Une fois installée, copiez le lien de n’importe quelle vidéo X et collez-le dans TwitTake. L’app va télécharger la vidéo et vous pouvez appuyer sur l’icône Partager pour l’enregistrer dans votre galerie ou l’envoyer à une autre app.

Lorsque vous voyez une vidéo sur votre ordinateur, allez Twitter Video Downloader. Copiez le lien de n’importe quel tweet contenant une vidéo, collez-le sur le site Twitter Video Downloader et le site va télécharger la vidéo pour vous. Faites un clic droit dessus et vous verrez une option pour l’enregistrer sur votre ordinateur.