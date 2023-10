Les posts sur X / Twitter contenant de fausses informations ne seront plus éligibles à la monétisation. Une stratégie gagnant-gagnant pour l'entreprise d'Elon Musk.

Le propriétaire de X / Twitter, Elon Musk, a annoncé que la plateforme avait désactivé l’accès au partage des revenus publicitaires pour les posts qui se retrouvent corrigés par les Notes de la Communauté. L’objectif est de faire en sorte que la propagation de fausses informations sur X / Twitter soit moins intéressante et moins profitable.

“Tous les posts étant corrigés par @CommunityNotes deviennent inéligibles au partage des revenus”, a écrit Elon Musk sur son compte officiel ce week-end. “L’idée est de maximiser l’incitation à la précision plutôt qu’au sensationnalisme.”

Implémenté il y a quelques mois, le programme de partage des revenus publicitaires de X / Twitter donne aux utilisateurs un pourcentage des revenus générés par les publicités affichées dans les réponses à leurs posts. Le programme n’est accessible qu’aux utilisateurs abonnés à X Premium ou avec un compte Organisation Certifiée, et ceux-ci doivent comptabiliser au minimum 500 abonnés ainsi qu’un minimum de 5 millions d’impressions organiques au total sur tous leurs posts durant les trois mois précédents.

Malheureusement, croyance populaire ou non, les posts ont davantage de chance de devenir viraux s’ils sont clivants ou s’ils contiennent justement une fausse information. Aussi, si vous souhaitiez maximiser vos revenus publicitaires potentiels sur X jusqu’à aujourd’hui, vous aviez tout intérêt à publier de ce genre de contenu.

Avoir des posts spécifiques privés de monétisation n’empêchera pas les comptes certifiés de continuer de publier des fausses informations, mais cela leur donnera une raison de moins de le faire.

Worth “noting” that any attempts to weaponize @CommunityNotes to demonetize people will be immediately obvious, because all code and data is open source

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2023