Elon Musk envisage une solution drastique pour faire échapper X aux règles sur la fausse information de l'Union Européenne. La situation est, une fois encore, délicate pour X.

Elon Musk se prépare-t-il à retirer la plateforme sociale X, anciennement Twitter, de toute l’Union Européenne ? Il semblerait que ce dernier envisage en tous les cas sérieusement cette possibilité, selon une information de Insider. Une source proche du dossier indique qu’Elon Musk est “de plus en plus frustré” de cette nouvelle législation sur les services numériques (DSA) européenne, entrée en vigueur en août. Celle-ci tient pour légalement responsables les géants de la tech du contenu que les utilisateurs publient sur leurs plateformes.

Elon Musk envisage une solution drastique pour faire échapper X aux règles sur la fausse information de l’Union Européenne

L’Europe représente 9 % des utilisateurs actifs mensuels de X, selon les données de la société spécialisée Apptopia. Cependant, comme Insider le rapporte, l’utilisation quotidienne de X a significativement diminué, et ce, pas uniquement dans l’Union Européenne. La gestion de la modération du contenu par Elon Musk sur la plateforme a été critiquée par certains utilisateurs depuis le rachat. Cependant, la grande majorité de la propagation de la fausse information sur le service depuis l’attaque du Hamas en Israël a donné une importance capitale au problème. Par exemple, Elon Musk lui-même a soutenu deux comptes qui partagent fréquemment de la désinformation avec plus de 150 millions d’abonnés le week-end des attaques.

La semaine dernière, le Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton envoyait un avertissement à X concernant une possible enquête dans le cadre du DSA face à l’échec de X à modérer son contenu. En réponse, Elon Musk demandait à Thierry Breton de fournir des exemples sur la plateforme. La PDG de X, Linda Yaccarino, prenait quant à elle le problème un peu plus sérieusement, répondant avec une lettre listant les mesures prises par X depuis les attaques du 7 octobre.

La situation est, une fois encore, délicate pour X

Ceci étant dit, il s’avère que la lettre de Linda Yaccarino, qui se contente de déplacer le problème de la modération sur la fonctionnalité de fact-checking par les utilisateurs, les Notes de la Communauté, n’a pas convaincu les officiels. L’Union européenne a officiellement réclamé des informations complémentaires dans le cadre d’une enquête officielle, la première sous le DSA.

Si l’entreprise d’Elon Musk est convaincue d’avoir enfreint le DSA, l’Union Européenne pourra infliger une amende à hauteur de 6 % des revenus globaux de X.

Si X devait quitter l’Union Européenne, cela causerait certes une diminution du trafic de la plateforme et de la base utilisateur, mais ce ne serait pas la première décision d’Elon Musk qui affecterait la croissance de la plateforme. Il y a quelques jours, X annonçait un test en Nouvelle-Zélande et aux Philippines pour faire payer les nouveaux utilisateurs un abonnement 1 $ par an pour publier ou interagir avec du contenu.