X commence à faire payer les nouveaux utilisateurs 1 $ par an pour envoyer des tweets. Un programme test très limité visant à lutter contre les bots et le spam.

Après plusieurs semaines de spéculation, X a confirmé son intention de faire payer les nouveaux utilisateurs pour utiliser le service qui est anciennement baptisé Twitter. L’entreprise a partagé quelques détails d’un nouvel abonnement intitulé “Not a Bot”, actuellement en test en Nouvelle-Zélande et aux Philippines.

Cet abonnement fait payer les nouveaux utilisateurs l’équivalent de 1 $ par an pour pouvoir publier des tweets. “À compter du 17 octobre 2023, nous commençons à tester ‘Not a Bot’, un nouvel abonnement pour les nouveaux utilisateurs dans deux pays”, explique X. “Ce nouveau test a été mis en place pour augmenter encore nos efforts dans la lutte contre le spam, la manipulation de notre plateforme et l’activité des bots. Cela permettra d’évaluer une mesure potentiellement puissante pour nous aider à combattre les bots et les spammeurs sur X, tout en gérant l’accessibilité à la plateforme avec des frais très réduits.”

Les nouveaux utilisateurs devront donc vérifier leur numéro de téléphone et s’acquitter du dollar demandé s’ils veulent pouvoir utiliser les fonctionnalités principales comme les tweets, les retweets, les marque-pages et les likes. Celles et ceux qui ne paient pas pourront simplement utiliser X en mode “lecture seule”.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

— Support (@Support) October 17, 2023