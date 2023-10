X / Twitter permet désormais de restreindre les réponses aux seuls abonnés X Premium. Une énième fonctionnalité inutile ou presque.

X / Twitter permettra bientôt d’empêcher les utilisateurs non certifiés de répondre à des publications, si tant est qu’ils veuillent procéder ainsi, évidemment. Le compte X officiel a annoncé cette nouveauté tout récemment en publiant une image du nouveau menu de limitation des réponses sur la plateforme. Désormais, outre les classiques “Tout le monde”, “Les comptes que vous suivez” et “Seuls les comptes que vous mentionnez”, on trouve une quatrième option intitulée “Comptes certifiés”.

X / Twitter permet désormais de restreindre les réponses aux seuls abonnés X Premium

Sélectionnez cette option et, comme vous pouvez vous en douter, seuls celles et ceux qui paient l’abonnement X Premium pourront répondre à votre tweet. Ce changement est déjà déployé sur les versions mobiles et PC. Autrement dit, si vous ne le voyez pas, un peu de patience et il devrait arriver. Si vous l’avez, c’est une fonctionnalité de plus que vous pouvez (certainement) ignorer.

Cette nouvelle catégorie de restrictions de réponses est la dernière initiative en date de X / Twitter pour essayer de rendre X Premium plus attrayant sans pour autant ajouter quoi que ce soit à ses avantages. Restreindre les réponses aux comptes qu’un utilisateur suit ou mentionne est utile pour empêcher ou, à défaut, minimiser le harcèlement. Restreindre les réponses aux utilisateurs qui ont un abonnement payant signifie simplement que les autres devront payer Elon Musk pour pouvoir interagir avec vous.

Une énième fonctionnalité inutile ou presque

De nombreux utilisateurs ont déjà déclaré que cette mise à jour de X / Twitter serait bien plus appréciée si elle était simplement inversée, permettant à tous les utilisateurs ayant un compte non certifié de répondre.

Le milliardaire Elon Musk avait fait disparaître la certification non payante après le rachat de Twitter il y a un an. Il a rendu les badges de certification disponibles moyennant finance dans le cadre d’un abonnement X Premium (anciennement Twitter Blue), les rendant de facto tout à fait insignifiant et sujets aux abus. Les badges de certification sont depuis lors devenus un indicatif plutôt négatif, rappelant que l’utilisateur paie pour Twitter, et enrichit donc Elon Musk.

La plateforme a passé plusieurs mois à tenter de convaincre les utilisateurs de payer pour X / Twitter, avec Elon Musk laissant même, à un moment, entrevoir l’idée de rendre l’abonnement obligatoire pour utiliser le service. Malheureusement pour lui, les utilisateurs qui ne paient pas à l’heure actuelle sont très certainement plus susceptibles d’abandonner la plateforme que de débourser le moindre centime pour cette dernière.