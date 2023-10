L’interview catastrophique de la PDG de X / Twitter, Linda Yaccarino

L'interview catastrophique de la PDG de Twitter, Linda Yaccarino. Nouvel exemple des nombreuses discordances entre Elon Musk et elle.

Linda Yaccarino, la PDG de X, était l’invitée de l’événement Code 23 de Vox Media il y a quelques jours. Julia Boorstin, de CNBC, a pu l’interroger longuement et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un véritable désastre. Retour sur les faits les plus marquants.

X a perdu des millions d’utilisateurs actifs quotidiens

Linda Yaccarino a donné des statistiques récentes. La plateforme compterait 225 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Suite à la conférence, X est revenu sur ce chiffre, affirmant qu’il était de 245 millions. Peu importe finalement, la plateforme a clairement perdu des utilisateurs. Cela fait plus de 10 mois depuis la publication des derniers chiffres, en novembre 2022. Il y avait alors 254,5 millions d’utilisateurs actifs. X aurait donc perdu plusieurs millions d’utilisateurs en un an.

L’apparition de dernière minute de Yoel Roth

Yoel Roth, ancien responsable de la division Confiance et Sécurité de Twitter, a été ajouté à la conférence Code 23 le jour-même de l’événement. Il était en charge de toutes les questions de sécurité, de modération et autre, et fut souvent la cible d’Elon Musk. Ce dernier l’avait même attaqué publiquement sur la plateforme. Linda Yaccarino était au courant de l’intervention de Yoel Roth sur la scène, celui-ci est intervenu avant la PDG de X, mais cette dernière a voulu parler, longuement, de son intervention, affirmant que les réactions de haine à l’encontre de Yoel Roth furent, en majorité, reçues en dehors de Twitter, ignorant totalement le fait que tout a commencé avec Elon Musk sur Twitter…

La PDG de X n’a pas l’application X sur son écran d’accueil

Linda Yaccarino présentait X comme une plateforme incontournable, pour toutes les discussions sur les événements en temps réel notamment. Et pourtant, comme de nombreux spectateurs l’ont remarqué, l’application X n’est pas présente sur l’écran d’accueil de son téléphone. Facebook, Instagram et Signal, elles, y sont bien.

Linda Yaccarino affirme que les publicitaires sont de retour, Elon Musk dit le contraire

D’après Linda Yaccarino, X devrait générer des profits en début d’année prochaine. 90 % du top 100 des publicitaires seraient revenus sur la plateforme. Des déclarations en contradiction avec ce qu’Elon Musk affirmait il y a quelques semaines, accusant la Anti-Defamation League (ADL) de la perte de 60 % des revenus publicitaires de l’entreprise.

La moitié des plus gros publicitaires de Twitter avaient mis fin à leurs campagnes peu après l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk en octobre 2022. Un rapport du New York Times indiquait que la publicité était encore en diminution de 59 % par rapport à l’année dernière. En juillet, Elon Musk confirmait que l’entreprise avait toujours une “trésorerie négative”, à cause d’une “énorme dette” et une baisse de 50 % de ses revenus publicitaires.

Défense d’Elon Musk et son rôle chez X

Le plus grand point de contentieux fut certainement son rôle chez X. Elon Musk a choisi Linda Yaccarino comme PDG, mais il reste responsable de nombreux départements clef. Et cela a entraîné plusieurs situations gênantes. Un nouvel exemple a eu lieu durant cette interview. Lorsque Julia Boorstin a interrogé Linda Yaccarino sur l’intention d’Elon Musk de rendre X payant pour tous les utilisateurs, elle semblait ne pas être au courant du tout. La journaliste lui pose alors la question de but en blanc et la PDG de X d’ajouter que Elon Musk et elle parlent absolument de tout. Ce qui n’était clairement pas le cas parce qu’elle ne savait pas qu’Elon Musk a plus tard affirmé n’avoir jamais réfléchi à passer au payant et que ses mots ont été mal interprétés.

Quoi qu’il en soit, Linda Yaccarino reste une grande fan d’Elon Musk, le défendant dans ses prises de position et ajoutant : “Qui ne voudrait pas avoir Elon Musk à ses côtés pour gérer un produit ?”, ce à quoi l’assistance a beaucoup ri, certains levant même haut la main.