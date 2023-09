X ajoute la mention "Anciennement Twitter" sur sa fiche de l'App Store pour continuer d'exister. Cela permettra-t-il d'inverser la tendance ?

Chercher Twitter dans l’Apple App Store et ne pas trouver l’application est une mésaventure qui est arrivée, et qui arrive encore à beaucoup de monde. Tout récemment, X a abandonné son étrange slogan “Blaze your glory!” qui apparaissait aux côtés du nom de l’app dans l’App Store. Il faut dire que ces quelques mots sont ce que les visiteurs voient en premier concernant l’app et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas très parlant. L’entreprise a opté pour quelque chose de nettement plus explicite, et qui devrait faciliter les téléchargements. On trouve désormais la mention “Formerly Twitter” (“Anciennement Twitter”).

La plateforme sociale d’Elon Musk plonge dans les téléchargements depuis qu’elle a abandonné son nom Twitter. Un chercheur a constaté que cette baisse du nombre de téléchargements est directement lié au passage au nom X. Et depuis lors, la tendance est clairement à la baisse, avec plus de 30 places perdues dans la catégorie des app les “Plus téléchargées”, bien loin des concurrents comme TikTok et WhatsApp.

Elon Musk voulait se débarrasser de la moindre référence à Twitter très rapidement, dès le changement de nom. Ce dernier s’est même fait tellement rapidement qu’il a entraîné certains problèmes techniques d’envergure. Cependant, le milliardaire américain a réussi à finaliser le changement de nom de l’app auprès d’Apple, et ce, alors que la firme de Cupertino interdit normalement les noms d’une seule lettre.

Cela permettra-t-il d’inverser la tendance ?

Cependant, même si l’app iOS est officiellement devenue X le 31 juillet, un nouveau sondage publié il y a quelques jours nous apprend que 69 % des utilisateurs préfèrent le nom Twitter à X et en parlent encore ainsi en ses termes. Naturellement, si les utilisateurs nomment la plateforme Twitter, ils cherchent aussi Twitter sur les stores.

Comme indiqué plus haut, X ne fait que dégringoler dans les classements des téléchargements de l’App Store. L’avenir nous dira si la société parvient à inverser la tendance. Le changement de slogan, de “Blaze your glory!” à “Formerly Twitter” est clairement un pas dans le bon sens pour, si l’on peut dire.