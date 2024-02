X commence à permettre aux utilisateurs non-payants de passer des appels audio et vidéo

Lors du lancement de la fonctionnalité, seuls les utilisateurs Premium étaient en mesure de passer des appels.

Avec des avancées stratégiques et la créativité d’Elon Musk, X se dirige vers une perspective d’avenir radieuse. La dernière annonce de Enrique Barragan, ingénieur pour la compagnie, éclaire un nouvel atout de l’application : la généralisation des appels audio et vidéo.

Auparavant discrètement réservés aux détenteurs du service d’abonnement premium, anciennement connu sous le nom de “Twitter Blue”, ces appels sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs. “Notre objectif est de permettre à chacun des utilisateurs de X de profiter pleinement de notre plateforme”, indique Barragan. Des efforts de taille pour satisfaire la vision de Musk de faire de X une “application tout-en-un“.

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2 pic.twitter.com/LH3HMsAXnv

— Enrique (@enriquebrgn) February 23, 2024