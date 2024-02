Epic prévoit d’ouvrir son propre store iOS en Europe cette année

Apple a fait preuve de générosité en accordant à l'entreprise qui développe Fortnite, un compte de développeur.

Après un long conflit avec le géant de technologie Apple, le développeur de jeux Epic Games annonce un tournant majeur : la réhabilitation de son compte développeur sur la plateforme iOS en Europe. Cela annonce un prochain lancement de leur boutique numérique sur les appareils de la marque à la pomme.

Avec cette décision, les utilisateurs européens d’Apple pourront de nouveau “télécharger facilement Fortnite sur leurs iPhones”. Cette manœuvre était incertaine en début d’année, la question de la ré-ouverture du compte développeur d’Epic Games par Apple étant alors en suspens. Grâce à ce compte, il est en effet plus aisé pour le développeur de distribuer ses applications et contenus à travers diverses plateformes d’Apple.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

